التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد اليوم في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يواجه ريال مدريد نظيره بلد الوليد، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة 21، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ريال مدريد لديه 43 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع المتصدر برشلونة، فيما يمتلك بلد الوليد 22 نقطة، يحتل بها المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الليغا.

ويسعى ريال مدريد للعودة إلى الديار بالنقاط الثلاث، لتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، مستغلا تعثر برشلونة أمام فالنسيا، أمس السبت، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة المقبلة بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ونجح ريال مدريد في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في آخر 18 مباراة بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية منها 11 مباراة بمسابقة الدوري الإسباني.

ويمتلك ريال مدريد أقوى خط دفاع في النسخة الحالية من مسابقة ”الليغا“، بعدما اهتزت شباكه 13 مرة فقط في 20 مباراة، فيما حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق يوسف سيف.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، راموس، فاران، ناتشو.

خط الوسط: كاسيميرو، مودريتش، كروس، فالفيردي.

خط الهجوم: كريم بنزيما، إيسكو.