خبر سار لجماهير نادي برشلونة بعد صدمة الخسارة أمام فالنسيا (فيديو)

تلقت جماهير نادي برشلونة خبرا سارا، اليوم الأحد، بعد عودة الفرنسي عثمان ديمبلي للمشاركة في جزء من التدريبات الجماعية للفريق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن ديمبلي قد يكون متاحا للعب ضد ليفانتي، يوم الأحد المقبل، في كامب نو، أو قبل ذلك في مواجهة ليغانيس، يوم الخميس، إذا قرر كيكي سيتين، المدير الفني، منحه دقائق قليلة في مباراة الكأس.

???? ديمبوز يتدرب مع الزملاء … ???? ومع التيشرت الاصفر الجديد. pic.twitter.com/RBuusPZDi7 — INC (@BarcaArabNet) January 26, 2020

وستكون عودة اللاعب انتعاشة للمدرب سيتين، خاصة مع معاناة الفريق الكتالوني بشكل واضح من غياب الفاعلية الهجومية في المباريات الأخيرة، وسقوط الفريق، أمس السبت، أمام فالنسيا، بهدفين دون رد.

ويغيب المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز لمدة 4 أشهر؛ بعد خضوعه لجراحة في الركبة؛ مما أجبر سيتين على الاستعانة بالنجم الشاب أنسو فاتي في تشكيلته الأساسية.

يذكر أن ديمبلي كان قد انتقل إلى برشلونة قبل موسمين قادما من نادي بروسيا الألماني مقابل 104 ملايين يورو مع 40 مليون يورو متغيرات، غير أن النجم الفرنسي لم يقدم الأداء الذي كان متوقعا وأثار العديد من المشكلات داخل غرفة ملابس ”البلوغرانا“.