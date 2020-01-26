عناوين الصحف الرياضية: برشلونة ”ضائع“.. و“الطريق مفتوح لريال مدريد“.. و“سوبركلاش نابولي ضد يوفنتوس“ (صور)

شكلت هزيمة نادي برشلونة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني، ونهائي كأس آسيا تحت 23 عاما بين المنتخبين السعودي والكوري الجنوبي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية، الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بلقاءات، يوم الأحد، وفرصة ريال مدريد لصدارة ترتيب الدوري الإسباني، وتعادل الهلال السعودي أمام الشباب ليفتح المجال لفوز النصر بلقب ”بطل الشتاء“ في الدوري السعودي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حادث العنصرية الذي تعرض له إينياكي ويليامس، لاعب أتلتيك بلباو، من قبل جماهير إسبانيول، وكتبت: ”كفى عنصرية“.

كما تحدثت عن هزيمة برشلونة أمام فالنسيا، وكتبت: ”برشلونة سيتين يسيطر لكن لا يسدد“.

كما اهتمت بلقاء ريال مدريد وبلد الوليد، وكتبت: ”البحث عن الصدارة منفردا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام فالنسيا 2-0، وكتبت: ”مزعج جدا جدا“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وبلد الوليد وتصريحات زيدان، وكتبت: ”زيدان يدافع عن غاريث بيل“.

الصحيفة اهتمت بتعادل إسبانيول أمام أتلتيك بلباو، وكتبت: ”دي توماس ينقد التعادل“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة أمام فالنسيا 2-0 في الدوري الإسباني وهي أول هزيمة في عهد المدرب كيكي سيتين، وكتبت: ”ضائع“.

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وبلد الوليد، وكتبت: ”زيدان للهجوم على الصدارة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وليغانيس، وكتبت: ”دون هامش للخطأ للخروج من الحفرة“.

كما تحدثت عن تعادل إسبانيول وأتلتيك بلباو، وكتبت: ”راؤول دي توماس ينقذ نقطة“.

آس

ركزت الصحيفة على الصراع بشأن صدارة الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة أمام فالنسيا ولقاء ريال مدريد أمام بلد الوليد، الذي يمنحه الصدارة منفردا، حال تجنب الهزيمة وكتبت: ”الطريق مفتوح لريال مدريد“.

كما اهتمت بلقاء أتلتيكو مدريد وليغانيس، وكتبت: ”تريبير يعود لامتحان واندا ميتروبوليتانو“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان أمام ليل في الدوري الفرنسي، ووضعية المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني المبعد عن اللقاء وكتبت: ”ليس رائعا“.

كما تحدثت الصحيفة عن تعادل أولمبيك مارسيليا أمام أنجيه سلبيا، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا توقف“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز النصر بلقب ”بطل الشتاء“ بعد تعادل الهلال والشباب وكتبت: ”الليث أمر.. النصر بطل الشتاء“، وكتبت عن تعادل الاتحاد والعدالة: ”تعادل سلبي“.

كما تحدثت عن نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، والذي سيجمع السعودية وكوريا الجنوبية، وكتبت: ”الشهري يتحصن بالترجيح“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي: ”جروس يجهز المؤشر آسيويا“، وعن النصر كتبت: ”البلطان: الصليهم نصراويا“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على منافسات سباقات القدرة، وكتبت: ”كأس الوثبة لقدرة الاسطبلات الخاصة: إنجاز صدارة وجدارة، ليلى تكسب اللقب وماسة وصيفة والسبوسي ثالثا“.

كما تحدثت عن تقييم مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي، وكتبت: ”الفرسان صدارة الشتاء بالفارق الكبير في المحترفين“.

كما تحدثت عن نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، وكتبت: ”بعد التأهل لأولمبياد طوكيو الأخضر يبحث عن الذهب الآسيوي أمام النمور“.

الصحيفة اهتمت بمانشستر سيتي، وكتبت: ”الأربعون المصيرية، السيتي يبدأ الرحلة بمواجهة فولهام“.

الصحافة الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على مواجهة نابولي ويوفنتوس، يوم الأحد، في الدوري الإيطالي، وعنونت: ”الليلة سوبركلاش نابولي يوفي“.

ساري يعود إلى سان باولو، ويعلق: ”إنها لعبة خاصة بالنسبة لي.. إذا كانوا يهتفون ضدي فهذا من أجل الحب“

وعن فريق إنتر ميلان، كتبت: ”كونتي يزعج مديري النيرازوري الذين أنفقوا 130 مليون يورو، ”ليس الأمر كما لو أننا وقعنا نصف ريال مدريد“.

كورييري ديلو سبورت

ألقت الصحيفة الضوء على مواجهة نابولي ويوفنتوس، يوم الأحد، في الدوري الإيطالي، وعنونت: ”ساري يعود إلى نابولي ويذهل الجميع“، الزيارة الأولى للمدينة حيث تولى الرحلة، وهذه المرة كخصم.

وعن مباراة روما ضد لاتسيو، عنونت: ”ديربي قمه في الإثارة في أوليمبيكو، هناك سكوديتو ودوري أبطال أوروبا في الميزان“.