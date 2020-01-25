تصرف مثير للجدل من راكيتيتش خلال مباراة برشلونة ضد فالنسيا في الدوري الإسباني (صورة)

كشفت تقارير صحفية عن تصرف غريب ومثير للجدل بخصوص لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيش أثناء الخسارة أمام فالنسيا، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت.

وتعرض الفريق الكتالوني للخسارة بهدفين نظيفين أمام الخفافيش، ليصبح مهددا بفقدان صدارة الليجا لمصلحة غريمه ريال مدريد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”سبورت“، فقد قام اللاعب الكرواتي بتصفح وسائل التواصل الإجتماعي على هاتفه، بل وقام بالرد على تعليق زوجته راكويل ماوري على موقع ”إنستغرام“.

وبدأ راكيتيتش المباراة على دكة البدلاء، قبل أن يدخل كبديل في المباراةن بمكان الهولندي فرينكي دي يونج في الدقيقة 85، لكن ما قام به أثناء تواجده على مقاعد البدلاء هو ما كان ملفتا للانتباه.

وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش لم يكن في حالة تركيز كبيرة مع الفريق بشأن المباراة حيث علق على أحد التعليقات على شبكة التواصل الاجتماعي أثناء تواجده مع الفريق في المستايا.

ووصفت الصحيفة الأمر بأنه شيء غريب حيث اتجه اللاعب للرد على التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بدلا من التركيز على مباراة فريقه.