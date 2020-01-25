فالنسيا يسقط برشلونة بثنائية في الدوري الإسباني (فيديو)

تلقى نادي برشلونة، هزيمة قاسية، على يد فالنسيا، بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، مساء السبت.

وقدم فالنسيا مستويات رائعة خلال لقاء البرسا، حيث بدأ أصحاب الأرض، ضغطهم سريعًا، حين حصل على ركلة جزاء، في الدقيقة 12، لكن شتيغن تصدى للكرة، التي أضاعها ماكسي غوميز.

وفي الشوط الثاني، واصل فالنسيا، تقديمه عروضا جيدة، وسدد غوميز كرة، ارتطمت بجسد جوردي ألبا، وسكنت شباك البرسا في الدقيقة 48.

فالنسيا 1 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف غوميزززز ????#ValenciaBarça

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/HivDKUxmY2 — fastergoal506 (@fastergoal506) January 25, 2020

غوميز، عاد مجددا للظهور، وسجل هدف ضمان الفوز، في الدقيقة 77، بطريقة رائعة، قبل أن يسجل فالنسيا مرة أخرى، لكن تقنية الفيديو، ألغت الهدف.

وتجمد رصيد برشلونة عند النقطة 43 في صدارة ترتيب الليغا، بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى النقطة 34 في المركز الخامس.

فالنسيا 2 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف غوميزززز ????????????#ValenciaBarça

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/9ejRQlzj0K — fastergoal506 (@fastergoal506) January 25, 2020

ويلتقي ريال مدريد الذي يملك نفس رصيد البلوغرانا من النقاط غدا الأحد، منافسه بلد الوليد، في مباراة، إن حقق خلالها النادي الملكي الانتصار، فإنه يخطف الصدارة رسميا.