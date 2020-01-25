أهداف مباراة فالنسيا وبرشلونة.. 2-0 لـ“الخفافيش“ (فيديو)

سجل غوميز هدفا لفالنسيا ليضع فريقه في المقدمة أمام برشلونة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، على ملعب ”ميستايا“ ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين، من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

غوميز تلقى الكرة بعد أن أبعدها جيرارد بيكيه بالرأس، ليسدد بقدمه اليمنى، ويحولها جوردي ألبا بالخطأ في مرمى فريقه.

فالنسيا 1 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف غوميزززز ????#ValenciaBarça

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/HivDKUxmY2 — fastergoal506 (@fastergoal506) January 25, 2020

ومع الدقيقة 77 يضيف ماكسي غوميز الثاني لفالنسيا.

فالنسيا 2 × 0 برشلونة | هددددددددددددددددددف غوميزززز ????????????#ValenciaBarça

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المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/9ejRQlzj0K — fastergoal506 (@fastergoal506) January 25, 2020

ويتصدر البرسا جدول ترتيب الليغا برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، في حين يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 31 نقطة.

ويسعى كيكى سيتين، المدرب الجديد لفريق برشلونة، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم الصعبة خارج ملعبه لمواصلة الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، بعدما خاض مباراتين ضد غرناطة في الدوري وإيبيزا بالكأس، حسمهما بانتصارات بشق الأنفس بنتيجة 1-0 و2-1 على الترتيب.

في المقابل، يأمل فالنسيا في استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها فى الجولة الماضية أمام ريال مايوركا بنتيجة 1 – 4، بجانب الثأر من الخسارة المذلة التي تعرض لها أمام برشلونة بملعب ”كامب نو“.

وكانت مباراة الدور الأول، قد انتهت بفوز برشلونة (5-2) تحت قيادة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وستكون مواجهة برشلونة وفالنسيا مساء اليوم، هي الـ170 التي ستجمع الفريقين بشكل عام، ففي الـ169 لقاء السابقة بين الفريقين، كانت الغلبة فيه للفريق الكتالوني دائما.

واستطاع برشلونة أن يفوز في 83 مباراة، في المقابل انتصر فالنسيا في 42 لقاء، بينما كان التعادل حاسما بين الطرفين في 44 مواجهة.