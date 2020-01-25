تقرير: إدين هازارد جاهز لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الديربي

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن جاهزية النجم البلجيكي إدين هازارد، نجم ريال مدريد، للمشاركة أمام أتلتيكو مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، يوم السبت، الأول من فبراير، في قمة مباريات الجولة الـ22 من الليغا.

وغاب هازارد عن مباريات ريال مدريد، منذ إصابته بالتواء في الكاحل، في نوفمبر الماضي أمام باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن هازارد جاهز للعب في المباريات، لكن ريال مدريد لا يريد المخاطرة بالتسرع في إشراك اللاعب، ولذلك ستتم عودته إلى المباريات بشكل تدريجي.

وأضافت الصحيفة أن هازارد، البالغ من العمر 28 عاما، قد يشارك بضع دقائق، أمام ريال سرقسطة، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، الأربعاء، على ملعب لا روماريدا.

ووفقا لـ“موندو ديبورتيفو“ فإن هازارد سيشارك بشكل أكبر أمام أتلتيكو مدريد، وهو ما يعني أن اللاعب أصبح جاهزا كذلك لمواجهة مانشستر سيتي، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما لم يتعرض لانتكاسة جديدة.

وانتقل هازارد من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد، الصيف الماضي، في صفقة قُدرت بـ100 مليون يورو.

ولم يظهر هازارد بالشكل المتوقع حتى الآن مع ريال مدريد، إذ تعرض لأكثر من إصابة، واكتفى بالمشاركة في 13 مباراة مع النادي الملكي، بواقع 984 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع 4.

يشار إلى أن ريال مدريد يملك 43 نقطة من 20 مباراة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، ويتأخر بفارق هدفين فقط عن برشلونة.

ويلعب ريال مدريد مع بلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.