رسميًا.. ريال مدريد يبرم صفقة جديدة

أعلن نادي مالاغا الإسباني، رسميًا، بيع لاعبه هوغو فاييخو إلى ريال مدريد، حيث سينضم للفئات الدنيا للفريق الملكي.

ولم يكشف مالاغا عن القيمة المالية للصفقة، لكن تقارير أشارت إلى أن الصفقة تمت مقابل 300 ألف يورو، مع مكافأة مالية تصل إلى مليون يورو يحصل عليها مالاغا وفقًا لشروط معينة.

ويجيد فاييخو، البالغ من العمر 19 عامًا، اللعب في المراكز الهجومية الثلاثة، ولكنه يفضل اللعب على الجناح الأيمن.

وقبل أيام أعلن ريال مدريد تعاقده مع البرازيلي الشاب رينير جيسوس كارفاليو من فلامنغو البرازيلي حتى يونيو 2026، في صفقة تقدر قيمتها بـ 36 مليون يوور.

ويملك ريال مدريد 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مع برشلونة، لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.