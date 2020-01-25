الأندية الإسبانية في سباق مع الزمن للتعاقد مع مهاجمين

ركزت صحيفة ”ماركا“ على الأسبوع الأخير من سوق الانتقالات الشتوية في إسبانيا وأكدت أن بعض الفرق تعيش أزمة قلبية وتحتاج لإنعاش في اللحظات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن المركز الذي تتسابق الفرق من أجل جلبه يبقى قلب الهجوم حيث تبحث 6 فرق من الدوري الإسباني عن قلب هجوم للتعاقد معه وسط أخبار عن انتقالات تخص عدة مهاجمين.

برشلونة

يبحث برشلونة عن قلب هجوم لتعويض الغياب الطويل للأوروغواياني لويس سواريز ووضع على رأس أولوياته رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا.

ويبقى الخلاف بين الفريقين حول صيغة الصفقة فبرشلونة يرغب في إعارة مع بند إجباري لشراء عقده فيما يطالب فالنسيا بمبلغ 60 مليون يورو للتخلي عنه.

وكان برشلونة قد وضع الأرجنتيني لويس إزكييل أفيلا مهاجم أوساسونا كأحد الخطط لكن اللاعب أصيب خلال لقاء أوساسونا وليفانتي كما أنه لاعب أجنبي ويثير مشكلة لبرشلونة فيما يخص عدد الأجانب في الفريق.

أتلتيكو مدريد

دخل أتلتيكو مدريد في مفاوضات طويلة مع باريس سان جيرمان لضم مهاجمه الأوروغواياني إيدينسون كافاني الذي ينتهي عقده الصيف القادم وبإمكانه الرحيل مجانا.

لكن الفريق الفرنسي يرفض رحيله فيما يضغط اللاعب من أجل الرحيل نحو مدريد لأنه لم يعد خيارا أولا في الهجوم منذ قدوم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

فالنسيا

يعيش فالنسيا أزمة الساعات الأخيرة في فترة الانتقالات الشتوية فاثنين من مهاجميه مهددون بالرحيل أولهم رودريغو المطلوب من برشلونة وينتظر الفريق حسم الصفقة للبحث عن بديل.

ويبقى لاعب الفريق السابق المهاجم الإسباني باكو ألكاسير مرشحا للعودة مجددا حيث أبدى فريق بروسيا دورتموند مرونة في خروجه بعد تعاقده مع النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند.

وحال حسم صفقة باكو ألكاسير فالمهاجم الفرنسي كيفن غاميرو مرشح للرحيل ومصيره مرتبط برحيل كافاني نحو أتلتيكو مدريد حيث من المحتمل أن يعود لفرنسا للعب للفريق الباريسي.

ريال سوسيداد

يرغب توتنهام في التعاقد مع المهاجم البرازيلي وليان خوسي دي سيلفا من ريال سوسيداد لتعويض غياب مهاجمه هاري كين وهو ما يفرض على الفريق الإسباني البحث عن مهاجم.

ويبقى ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد الهدف الأول للفريق الباسكي بحكم علاقته الجيدة بالفريق الملكي لكن عدة فرق تنافسها على ضمه.

كما يبحث الفريق عن خطة ثانية تهم المهاجم الإسباني المخضرم فيرناندو لورينتي مهاجم نابولي والذي يبقى مرشحا للرحيل عن فريقه الإيطالي.

فياريال

رحيل الكاميروني كارل توكو إيكامبي نحو أولمبيك ليون معارا يدفع فياريال للبحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الحالية.

ويبقى الإيطالي زازا الذي يلعب حاليا في تورينو مرشحا للعودة للدوري الإسباني بعد تجربة سابقة في فالنسيا.

ليغانيس

تخلى الفريق الذي يعاني في أسفل الترتيب عن مهاجمه المغربي يوسف النصيري لإشبيلية مقابل 20 مليون يورو ويبحث عن قلب هجوم لتعويضه.

ويحاول الفريق إقناع الأوروغواياني ستواني مهاجم جيرونا بالعودة للدرجة الأولى لكن اللاعب لا يفكر في الرحيل وهو ما دفع ليغانيس لوضع عدة خطط بديلة لحل مشكل قلب الهجوم.

ومن بين الأسماء المقترحة الإسباني نيغريدو مهاجم النصر الإماراتي، والإسباني ميغيل أنخل غيريرو مهاجم أولمبياكوس.