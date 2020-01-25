عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”ميسي 500“.. الصفقة تمت.. وإبراهيريبيتش (صور)

شكلت مباريات السبت في الدوريات الأوروبية وحسم شباب الأهلي لنصف دوري الخليج العربي الإماراتي وأخبار سوق الانتقالات العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمستقبل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وأزمة أتلتيكو مدريد بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا وأخبار الأندية السعودية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على أزمة أتلتيكو مدريد ومحاولته ضم الأوروغواياني إيدينسون كافاني وكتبت ”كافاني لإنقاذ سيميوني“.

كما تحدثت عن مباراة برشلونة وفالنسيا وكتبت ”رودريغو وميسي: كوابيس“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مباراة فالنسيا وبرشلونة وعلاقته برغبة الفريق الكتالاني في التعاقد مع مهاجم فالنسيا رودريغو وكتبت ”سيتيين ورودريغو: تحت المجهر“.

كما اهتمت بقرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا وكتبت ”برشلونة يلعب بميدانه أمام ليغانيس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني حيث سيواجه المتصدر المهاجم رودريغو مورينو الذي يرغب في ضمه.

كما تحدثت عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكتبت ”ميسي 500“.

الصحيفة اهتمت بأزمة أتلتيكو مدريد بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا أمام كولترال ليونيسا.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد النرويجي وكتبت ”أولي جونار سولشاير مصر على أنه قوي بما يكفي للتعامل مع كل العصي التي كان يعاني منها سابقا“.

كما تحدثت عن ثنائي دفاع ليفربول وكتبت ”فان دايك مساعدة من أجل غوميز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مباراة أولمبيك مارسيليا وأنجيه في الدوري الفرنسي حيث يسعى الفريق المستضيف لتعزيز مركزه الثاني.

كما تحدثت عن تعادل نيس ورين في مباراة من الجولة الـ21 وكتبت ”رين نقطة جيدة“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي وكتبت ”انتصارات الأصفر تتجدد“.

كما تحدثت عن نهائي كأس أسيا تحت 3 عاما وكتبت ”الأخضر يدشن تحضيرات النهائي“.

الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي ”الأهلي يلاحق مدافع الفيحاء“ وعن الاتحاد ”الاتحاد يغلق ملفي سراي وباوك“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على دوري الخليج العربي الإماراتي وفوز شباب الأهلي على الشارقة وكتبت ”حسم قمة الدور الأول أمام الملك، فرسان بـ8 نقاط“.

كما تحدثت عن أفضل فرق آسيا في العقد الأخير وكتبت ”العين ضمن أفضل فرق آسيا في العقد الأخير“.

الصحيفة اهتمت باللقاءات الدولية لنهاية الأسبوع وكتبت ”البارسا الجديد في اختبار الأجواء المخيفة“ و ”ليفربول يسير وحيدا“ و“يوفنتوس ونابولي صدام الماضي“ و“التاريخ يساند البايرن أمام شالكة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات إنتر ميلان وكتبت ”بوليتانو لنابولي وإريكسن للإنتر: الصفقة تمت“.

كما تحدثت عن فوز ميلان الجديد وجاء على حساب بريشيا بهدف للكرواتي آنتي ريبيتش وكتبت ”إبراهيريبيتش“.

كما اهتمت بديربي روما الذي سيجمع روما ولاتسيو الأحد.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع يوفنتوس وإنتر ميلان على صعيد التعاقدات وبناء الفريقين وكتبت ”يوفنتوس – إنتر ميلان: اكتمال بناء البيت الداخلي“.

كما تحدثت عن فوز ميلان على بريشيا وصعوده للمركز السادس وكتبت ”مرة أخرى ريبيتش وميلان في مركز أوروبي“.