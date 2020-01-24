برشلونة.. الدجاجة التي تبيض ذهبا لفالنسيا (صورة)

يحاول برشلونة التعاقد مع رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا والمنتخب الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في سعيه لتعويض غياب مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز والذي لن يعود للملاعب قبل 4 أشهر.

وركزت صحيفة ”سبورت“ على العلاقة الجيدة التي تجمع برشلونة وفالنسيا في التعاقدات، حيث كان النادي الكتالوني بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا ومنح فالنسيا مبالغ مالية مهمة منذ 2010.

ودفع برشلونة لفالنسيا طيلة 10 سنوات فقط 170 مليون يورو وسيتجاوز المبلغ 200 مليون يورو حال إكمال صفقة رودريغو، والتي قد تكلف النادي الكتالوني أكثر من 50 مليون يورو.

وباستثناء الحارس البرازيلي نيتو الذي تعاقد معه برشلونة الصيف الماضي في إطار صفقة تبادلية نقلت الحارس الهولندي ياسبر سيليسين لفالنسيا؛ فبرشلونة دفع مقابل كل الصفقات التي اشتراها من الخفافيش.

وبدأت التعاملات بين برشلونة وفالنسيا في العقد الأخير بصفقة المهاجم الإسباني دافيد فيا والذي دفع مقابله 40 مليون يورو، بطلب من مدربه السابق بيب غوارديولا المدرب الحالي لمانشستر سيتي.

وأعاد برشلونة لاعبه السابق وابن مدرسته الظهير الأيسر جوردي ألبا من فالنسيا في 2011 مقابل 14 مليون يورو كانت مقابل شراء سنة متبقية في عقده.

ثم دفع برشلونة مبلغ 20 مليون يورو لشراء المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو صيف 2014، ورحل اللاعب صيف 2017 نحو سبورتينغ لشبونة.

وفي صيف 2016 دفع برشلونة لفالنسيا مبلغ 35 مليون يورو لضم لاعب وسطه الدولي البرتغالي آندريه غوميز الذي كان متوجا رفقة منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا 2016 في فرنسا، لكنه فشل في إثبات نفسه ورحل نحو إيفرتون الإنجليزي.

وفي الصيف ذاته (2016) دفع برشلونة مبلغ 32 مليون يورو مقابل ضم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير من فالنسيا، لكنه فشل في أن يكون بديلا جيدا للويس سواريز ورحل صيف 2018 نحو بروسيا دورتموند الألماني.

وفي فترة الانتقالات الشتوية 2019، أعار فالنسيا مدافعه الكولومبي جيسون موريلو لبرشلونة مقابل مليوني يورو، ولم يستطع اللاعب إقناع مسؤولي برشلونة وعاد لفالنسيا الذي أعاره لسامبدوريا الإيطالي ثم هذا الشتاء لسيلتا فيغو.

وكانت آخر صفقة بين الفريقين في الصيف الماضي، حيث انتقل الحارس البرازيلي نيتو نحو برشلونة، لكن برشلونة لم يدفع أي شيء لأن حارسه الهولندي ياسبر سيليسين انتقل لفالنسيا في صفقة تبادلية.

ويلعب برشلونة مع فالنسيا يوم السبت، في الجولة الـ21 من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا، وانتهت مباراة الدور الأول بفوز برشلونة 5/2.