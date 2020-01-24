برشلونة يضع اللمسات الأخيرة على صفقة رودريغو.. وفالنسيا ينتظر ”كتالوني“ سابق

كشفت تقارير صحفية التطورات الأخيرة في ملف بديل الأوروغوياني لويس سواريز في صفوف نادي برشلونة الإسباني، قبل أسبوع تقريبا على نهاية سوق الانتقالات الشتوية في 31 يناير الجاري.

وتعرض برشلونة لضربة قاصمة، بعد تأكد غياب مهاجمه الوحيد سواريز لمدة تصل إلى 4 أشهر بداعي الإصابة، ما دفع مسؤولي النادي الكتالوني إلى العمل بقوة على ضم مهاجم جديد إلى صفوف الفريق لتعويض النقص الحاد في مركز رأس الحربة، خاصة مع دخول المرحلة الحاسمة في الموسم المحلي، وكذلك دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة بدأت التركيز على مهاجم فالنسيا رودريغو، في ظل إمكانية حسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إلى أن بيتر ليم، رئيس نادي فالنسيا، لم يغلق الباب أمام رحيل رودريغو إلى برشلونة، وهو ما شجّع إدارة البارسا على استمرار المفاوضات.

وأكدت أن الموقف المالي لبرشلونة لا يسمح حاليا بالدخول في صفقة شراء نهائي، حيث يصل سعر رودريغو إلى 60 مليون يورو، وبالتالي فإن عرض البلوغرانا سيكون استعادة اللاعب لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم، مع وجود بند للشراء يسمح بنفس القيمة الحالية للصفقة.

وتابعت بقولها: ”يأتي هذا التطور في ظل رفض نادي أرسنال لبيع مهاجمه الغابوني أوباميانغ خلال الميركاتو الشتوي الحالي، رغم أن عقد اللاعب مع الغانرز ينتهي في يونيو 2021، وبالتالي فإن انفتاح فالنسيا على بيع رودريغو، حتى في ظل صعوبة تعويضه حاليا، دفع مسؤولي البارسا للمضي قدما في المفاوضات“.

وأردفت قائلة: ”يمكن أن يكون باكو ألكاسير، مهاجم برشلونة السابق وبوروسيا دورتموند الألماني حاليا، هو الحل السحري الحاسم في صفقة رودريغو، حيث أشارت تقارير إلى اقترابه من الانتقال إلى فالنسيا، بعد أن فقد مكانه في صفوف ناديه لصالح النرويجي هالاند، المنتقل حديثا من صفوف نادي رد بول سالزبورغ النمساوي إلى دورتموند“.

يُذكر أن برشلونة سيواجه فالنسيا يوم الأحد المقبل على ملعب ”ميستايا“ في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني، الليغا، الذي يتصدره البارسا بفارق الأهداف عن ريال مدريد.