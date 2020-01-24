تقارير: برشلونة ينقض على إريكسين قبل نهاية الميركاتو الشتوي

شهد مسلسل رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي حلقة جديدة، بعد دخول مفاجئ لنادي برشلونة الإسباني في سباق التعاقد مع اللاعب.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، إن مسؤولي برشلونة أجروا اتصالات مكثفة، خلال الساعات الأخيرة، مع إريكسين للتفاوض معه؛ من أجل ضمه إلى صفوف البلوغرانا، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ويبدو أن دخول برشلونة في سباق ضم إريكسين، يأتي في محاولة لتجديد دماء خط وسط الفريق الكتالوني، الذي يعاني من تقدم أعمار لاعبيه، وعلى رأسهم الكرواتي إيفان راكيتيتش، والتشيلي أرتورو فيدال، وسيرجي بوسكيتس.

وأشارت الشبكة واسعة الانتشار، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن المفاوضات بين توتنهام وبرشلونة يمكن أن تمثل صدمة قوية لنادي إنتر ميلان الإيطالي، الذي كان الأقرب للحصول على خدمات إريكسين في فترة الانتقالات الجارية.

وأكدت أن مسؤولي إنتر ميلان عرضوا 11 مليون جنيه إسترليني لضم إريكسين، إلا أن دانييل ليفي رئيس توتنهام رفض العرض، وطلب الحصول على 17 مليون إسترليني لبيع اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، إلى النيراتزوري.

وينتهي عقد إريكسين نهاية الموسم الجاري، وبالتالي فإن توتنهام يرغب في الحصول على أي مقابل مالي من بيعه، بدلا من رحيله مجانا عن صفوف السبيرز، في يونيو المقبل.

ورغم تعثر المفاوضات بين إنتر ميلان وتوتنهام، فإن جوسيبي ماروتا، رئيس الإنتر، أعرب عن تفاؤله بإمكانية حسم الصفقة لصالح ناديه، خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم وجود عرض برشلونة.

وقال ماروتا: ”إريكسين لاعب رائع، سوف ننتظر ما تسفر عنه الأيام المقبلة، نحن واثقون من حسم الصفقة“.

ولعب إريكسين 27 مباراة مع توتنهام هذا الموسم، وأحرز هدفين فقط خلال مشاركاته في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.