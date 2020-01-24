ريال مدريد ضد غرناطة وبرشلونة يواجه ليغانيس .. نتيجة قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا كاملة

أوقعت قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا، فريق ريال مدريد أمام غرناطة، حيث سيلعب الفريق الملكي خارج أرضه.

كما أوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة ليغانيس، وسيلعب الفريق الكتالوني على أرضه.

وشهدت القرعة أيضا مواجهة كل من ليونيسا ضد فالنسيا، وديبورتيفو تنريفي في مواجهة أتلتيك بيلباو.

وفيما يلي نتيجة القرعة كاملة:

باداجوز * غرناطة

ليونيسا * فالنسيا

ديبورتيفو تنريفي * أتلتيك بيلباو

ريال سرقسطة * ريال مدريد

ميرانديز * إشبيلية

رايو فاليكانو * فياريال

ريال سوسيداد * أوساسونا

برشلونة * ليغانيس

ويتم لعب دور الـ16 من لقاء واحد أيام 28 و29 و30 كانون الثاني/ يناير، فيما يجرى دور ربع النهائي أيضا من لقاء واحد، أيام 4 و5 و6 شباط / فبراير القادم.

بينما يجرى دور نصف النهائي ذهابا وإيابا، ويلعب ذهاب دور نصف النهائي يومي 12 و13 شباط/ فبراير القادم، بينما لقاءات إياب دور نصف النهائي تجرى يومي 4 و5 آذار/ مارس القادم.

فيما يلعب اللقاء النهائي يوم 18 نيسان/ أبريل القادم، ومن المحتمل أن يجرى في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد.