هل يشهد كأس ملك إسبانيا كلاسيكو جديدا؟ كل ما تريد معرفته عن قرعة دور 16

ستسحب قرعة دور 16 لكأس ملك إسبانيا يوم الجمعة بعد انتهاء مباريات دور 32 يوم الخميس بمفاجأة كبيرة تتمثل في خروج أتلتيكو مدريد بهزيمته 2-1 بعد وقت إضافي أمام مستضيفه كولتورال ليونيسا المنتمي للدرجة الثالثة.

وقد تسفر قرعة دور 16 عن مواجهة جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو حيث ستشهد مباريات هذا الدور ثلاث مواجهات على الأقل بين أندية الليغا قد يكون منها الكلاسيكو.

وتعادل برشلونة سلبيا مع ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو الأول بالدوري هذا الموسم وتجنب النادي الكتالوني مواجهة أخرى أمام النادي الملكي بخسارته أمام أتلتيكو مدريد في قبل نهائي كأس السوبر المحلية في جدة ليكون النهائي من ديربي مدريدي.

موعد القرعة

سيتم إجراء قرعة دور 16 يوم الجمعة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا (14:00 بتوقيت القاهرة و15:00 بتوقيت مكة المكرمة) في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

الأندية المتأهلة

الفرق التي تأهلت هي:

من الليغا : أوساسونا واشبيلية وبرشلونة وأتلتيك بيلباو وغرناطة وريال مدريد وفالنسيا وفياريال وريال سوسيداد وليغانيس.

الدرجة الثانية: ريال سرقسطة و تينيريفي وميرانديس ورايو فاليكانو

الدرجة الثالثة: كولتورال ليونيسا وباداخوز.

كيفية إجراء القرعة

سيتم وضع العديد من الأوعية وستتم القرعة بنفس طريقة الجولة الماضية حيث ستواجه أندية الدرجتين الثانية والثالثة أندية الليغا.

وبمجرد الانتهاء من سحب أندية الدرجتين الأقل ستجرى القرعة بين ما تبقى من أندية الليغا بما يضمن ثلاث مواجهات على الأقل بين أندية الليغا وقد تكون إحداها الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

موعد مباريات دور الستة عشر

ستلعب مباريات هذا الدور الأسبوع المقبل في الفترة من 28 و30 يناير/كانون الثاني الحالي وستقام المباراة على أرض الفريق المنتمي للدرجة الأدنى بينما من يتم سحب اسمه أولا من الوعاء بين أندية الليغا سيستضيف المباراة على أرضه.