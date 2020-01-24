رسميا.. غرناطة يتعاقد مع خيسوس فاييخو مدافع ريال مدريد (شاهد)

أعلن نادي غرناطة اليوم الجمعة التعاقد مع خيسوس فاييخو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وكان فاييخو، البالغ من العمر 23 عاما، قد انتقل من ريال مدريد إلى وولفر هامبتون الإنجليزي مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة لمدة عام، إلا أن اللاعب لم يشارك كثيرا في تشكيلة المدرب البرتغالي نونو إسبريتو، ما دفع ريال مدريد إلى إنهاء اتفاق الإعارة.

وشارك فاييخو في 7 مباريات فقط مع وولفرهامبتون، 2 في الدوري الإنجليزي البريمييرليغ، و3 مباريات في التصفيات المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، ومباراتين في كأس الرابطة.

#BienvenidoVallejo | ???? @JesusVallejo se incorpora al #Granada. ???? Llega como cedido hasta junio de 2020. ???? Será presentado el próximo lunes. ????????‍♂️ Entrena esta mañana en Barcelona con sus compañeros.#EternaLucha — Granada C.F. ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) January 24, 2020

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن قرار إدارة ريال مدريد بإنهاء اتفاق إعارة فاييخو إلى وولفرهامبتون جاء نتيجة عدم مشاركة اللاعب بصورة أساسية مع الفريق الإنجليزي، وبالتالي فإن الغرض من الإعارة لا يتحقق على أرض الواقع، وهو ما دفع مسؤولي النادي الملكي إلى البحث عن وجهة أخرى للاعب يستطيع من خلالها المنافسة الفعلية.

وتبلغ القيمة التسويقية لخيسوس فاييخو ما يعادل 10 ملايين يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

ويحتل غرناطة المركز العاشر في ترتيب الدوري الإسباني، الليغا، بفارق 4 نقاط فقط عن آخر المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي، اليوروبا ليغ، للموسم المقبل.

وخسر غرناطة آخر مبارياته في الدوري أمام برشلونة على ملعب ”كامب نو“ بهدف نظيف للأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي.