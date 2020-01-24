كارفاخال ممتدحا مدربه زيدان: يعرف كيف ومتى يصل كل لاعب إلى أعلى مستوى لديه

قال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني، داني كارفاخال، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ”يعمل بجد ويملك الثقة في اللاعبين ويعرف بالضبط ما يحتاجه الفريق.

وأضاف: ”زيدان يعرف كيف ومتى يصل كل لاعب إلى أعلى مستوى لديه“.

وجاءت إشادة داني كارفاخال بالمدرب الفرنسي، في حوار له مع مجلة ”جي كيو“، أوضح خلالها اللاعب الإسباني كيف كان يشعر بالخوف على أرضية الملعب، حينما كانت مباراة أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا الشهير بلشبونة 2014 تقارب على لفظ أنفاسها الأخيرة معلنة تتويج أتلتيكو، قبل أن يسجل راموس رأسيته القاتلة التي قادت المباراة إلى وقت إضافي أفضى إلى فوز ريال مدريد 4-1.

ونقلت صحيفة ”آس“ الإسبانية عن كارفاخال قوله: ”أعتقد أنها المرة الوحيدة التي أشعر فيها بهذا الشعور من الخوف، دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد 2014 في المباراة النهائية، حينما شاهدت أن المباراة تفلت من بين أيدينا، كان الوقت يمر دون أن يمنحنا الفرصة لمراقبته، خصمنا الأبرز في المدينة على وشك التتويج بدوري أبطال أوروبا“.

وتابع الظهير الأيمن في النادي الملكي قائلا: ”كانت بعد ذلك أفضل اللحظات في مشواري، القليلون كانوا يتوقعون أننا سنفوز بـ3 بطولات عقب تلك البطولة“.

واختتم كارفاخال حديثه قائلا: ”بثقة المدرب والزملاء كنت ألعب بكثير من الذكاء، بخبرة سنين لعبتها وبالعمل الشاق المطلوب في هذا المستوى، ليس من السهل أن تخرج من الأكاديمية ثم تخوض تلك المواجهات بعد سنوات قليلة“.