هازارد يستعد للمشاركة بمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

تلقى المدرب الفني زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، خبرًا سارًا، اليوم الخميس، بعودة النجم البلجيكي إدين هازارد للعب بالكرة.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ أن هازارد ظهر في التدريبات الجماعية لريال مدريد، صباح الخميس، وبدأ ملامسة الكرة لأول مرة منذ إصابته أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر الماضي.

وبحسب الصحيفة، فإن عودة هازارد تعد مؤشرًا على إمكانية مشاركته في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على ملعب سانتياغو برنابيو، يوم السبت، الرابع من فبراير، في الجولة الـ22 من الليغا.

وشهدت تدريبات ريال مدريد كذلك لعب القائد سيرجيو راموس بالكرة بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب إصابة في القدم، أمام أتلتيكو مدريد في نهائي السوبر الإسباني في السعودية قبل أيام.

وسجل هازارد هدفًا وحيدًا وصنع 4 أهداف في 13 مباراة، حيث ضربته الإصابات منذ انتقاله إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو دفعها النادي الملكي لتشيلسي الإنجليزي.

وغاب هازارد عن ريال مدريد 16 مباراة الموسم الحالي، أبرزها مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في 18 ديسمبر، على ملعب كامب نو (0/0)، ومباراتي السوبر الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

ويملك ريال مدريد 43 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، مع برشلونة، لكن الأخير يتقدم بفارق الأهداف.

وقبل أن يستضيف ريال مدريد منافسه أتلتيكو مدريد، يحل النادي الملكي ضيفًا على بلد الوليد، يوم الأحد، في الجولة الـ21 من الليغا.