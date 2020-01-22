إبراهيم دياز يقود ريال مدريد لعبور أونيونستاس بكأس ملك إسبانيا (فيديو)

فاز ريال مدريد 3-1 على أونيونستاس دي سالامانكا اليوم الأربعاء ليبلغ دور الستة عشر بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح غاريث بيل التسجيل في الدقيقة 18 في عودته بعدما أبعده المرض عن كأس السوبر الإسبانية وسدد جيمس رودريغيز في العارضة في الشوط الأول.

وأدرك ألفارو روميرو التعادل في الدقيقة 57 لكن سعادة جماهير صاحب الأرض لم تدم طويلا إذ أعاد إبراهيم دياز التقدم لريال مدريد بعد ذلك بخمس دقائق.

وأضاف إبراهيم دياز هدفا آخر في اللحظات الأخيرة ليحسم تأهل فريق المدرب زين الدين زيدان في البطولة المعدلة.