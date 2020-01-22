هدف مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامنكا: غاريث بيل يتقدم للملكي (فيديو)

تقدم الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني بهدف في شباك سالامنكا، خلال مباراة الفريقين في كأس إسبانيا.

واستلم غاريث بيل الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أونيونيستا سالامنكا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أيلمانتيكو“، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا.

ويأمل ريال مدريد تحقيق لقب كأس إسبانيا لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما فاز به آخر مرة على حساب برشلونة العام 2014 بنتيجة 2-1.

ويدخل فريق زيدان تلك المباراة متسلحًا بأرقام جيدة في كأس الملك، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مباراة خاضها خارج أرضه في تلك المسابقة محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات، وخرج بشباك نظيفة في 4 مرات.