رسميًا.. إذاعة مباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامنكا في كأس ملك إسبانيا على القنوات الرياضية السعودية‎

أعلنت شبكة القنوات الرياضية السعودية حصولها على حقوق بث مباريات كأس ملك إسبانيا نسخة 2020.

وأشارت الشبكة في بيان رسمي إلى أنها ستبدأ إذاعة مباريات البطولة، وستبدأ بمباراة ريال مدريد وأونيونيستا سالامنكا، قناة (Ksa Sports 3)

وفي نفس السياق قالت مصادر مطلعة إلى إرم.نيوز إن شبكة (BeIN Sports) الرياضية التلفزيونية لا تملك حقوق بث بطولتي الكأس في إسبانيا وإيطاليا هذا الموسم رغم أنها كانت تملك حقوق بث البطولتين الموسم الماضي باستثناء المباراة النهائية.

وكانت شبكة ESPN التلفزيونية تبث المباراة النهائية على قنواتها في المواسم الماضية التي كانت تبثها BeIN Sport في الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر أنه لم يتقدم أي من قنوات الشرق الأوسط لشراء حقوق بث البطولتين، فيما تردد أن القناة الرياضية السعودية حصلت على حقوق بث بعض مباريات البطولتين الموسم الحالي.

وأعلنت القنوات الرياضية أنها ستبث مباريات كأس ملك إسبانيا بداية مباراة ريال مدريد و أونيونيستا في وقت لاحق اليوم.

ويلتقي برشلونة خارج أرضه مع إيبيزا في دور 32 للبطولة بينما سيخوض ريال مدريد مباراته مع أونيونيستا في الدور ذاته لكن مباراة برشلونة لم يتم بثها.

وفي بطولة كأس إيطاليا يلعب يوفنتوس مع روما في وقت لاحق في دور الثمانية للبطولة في تورينو ولن تتم إذاعة المباراة أيضا في الشرق الأوسط.

وتستحوذ شبكة BeIN Sports على حقوق بث الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني والفرنسي والهولندي وكافة مسابقات الكرة الفرنسية تحديدا وبالطبع دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكأس الأمم الافريقية.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على أونيونيستا سالامنكا، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”أيلمانتيكو“، ضمن منافسات دور الـ32 في كأس ملك إسبانيا.

ويأمل ريال مدريد تحقيق لقب كأس إسبانيا لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما فاز به آخر مرة على حساب برشلونة العام 2014 بنتيجة 2-1.

ويدخل فريق زيدان تلك المباراة متسلحًا بأرقام جيدة في كأس الملك، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مباراة خاضها خارج أرضه في تلك المسابقة محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات، وخرج بشباك نظيفة في 4 مرات.