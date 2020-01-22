هدف مباراة برشلونة وإيبيزا.. الفريق الكتالوني يتأخر (فيديو)

تقدم بيريز ماتيو مهاجم نادي إيبيزا بهدف في شباك برشلونة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وأحرز ماتيو هدف إيبيزا مع بداية المباراة من متابعة لعرضية زميله.

???? هدف إيبيزا الأول pic.twitter.com/Xia2Q8RVZg — FCBW Media ???? (@FCBWxMedia) January 22, 2020

وستكون هذه المباراة الثانية للمدرب الجديد كيكي سيتين، بعد المواجهة السابقة أمام غرناطة بالليغا، والتي حسمها برشلونة بالفوز بهدف دون رد.

برشلونة لم يسبق له أن واجه فريق إيبيزا من قبل في مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب البارسا أمام 48 فريقا في المسابقة المحلية لم يكن من ضمنها إيبيزا.

ويلعب حاليا فريق إيبيزا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بالمجموعة الأولى، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد “ب”.

يذكر أن برشلونة خسر لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي في المباراة النهائية على يد فريق فالنسيا.