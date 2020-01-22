التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد إيبيزا اليوم في كأس إسبانيا (إنفوغرافيك)

يواجه نادي برشلونة نظيره إيبيزا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وستكون هذه المباراة الثانية للمدرب الجديد كيكي سيتين، بعد المواجهة السابقة أمام غرناطة بالليغا، والتي حسمها برشلونة بالفوز بهدف دون رد.

برشلونة لم يسبق له أن واجه فريق إيبيزا من قبل في مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب البارسا أمام 48 فريقا في المسابقة المحلية لم يكن من ضمنها إيبيزا.

ويلعب حاليا فريق إيبيزا في دوري الدرجة الثالثة الإسباني بالمجموعة الأولى، ويحتل حاليا المركز الثالث برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد “ب”.

يذكر أن برشلونة خسر لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي في المباراة النهائية على يد فريق فالنسيا.

موعد مباراة برشلونة وإيبيزا

تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وحتى الآن لم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة، وستذاع عبر قنوات

Sport 1 Czechia، Sport 2 Hungary، Sport TV 5، Ziggo Sport Voetbal.

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة:

حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: واجي، بيكيه، لينجليه، جونيور فيربو.

خط الوسط: آرثر، دي يونغ، ريكي بويغ.

خط الهجوم: بيريز، غريزمان، أنسو فاتي.