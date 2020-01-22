القنوات الناقلة لمباراتي برشلونة ضد إيبيزا وريال مدريد ضد سالامنكا في كأس ملك إسبانيا‎

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا، اليوم الأربعاء على فريق أونيونيستا سالامنكا على ملعبه ”إيلمانتيكو“، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا.

ويأمل ريال مدريد بتحقيق لقب كأس إسبانيا لأول مرة منذ 6 سنوات، بعدما فاز به آخر مرة على حساب برشلونة العام 2014 بنتيجة 2-1.

ويدخل فريق زيدان تلك المباراة متسلحًا بأرقام جيدة في كأس الملك، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مباراة خاضها خارج أرضه في تلك المسابقة محققًا 7 انتصارات و3 تعادلات، وخرج بشباك نظيفة في 4 مرات.

موعد مباراة ريال مدريد وسالامانكا:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وحتى الآن لم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة، وستذاع عبر قنوات Sport 1 Czechia، Sport 2 Hungary، Sport TV 5، Ziggo Sport Voetbal.

وفي نفس السياق يواجه نادي برشلونة نظيره إيبيزا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وستكون هذه المباراة الثانية للمدرب الجديد كيكي سيتين، بعد المواجهة السابقة أمام غرناطة بالليغا، والتي حسمها برشلونة بالفوز بهدف دون رد.

وبرشلونة لم يسبق له أن واجه فريق إيبيزا من قبل في مسابقة كأس ملك إسبانيا، حيث لعب البارسا أمام 48 فريقًا في المسابقة المحلية لم يكن من ضمنها إيبيزا.

موعد مباراة برشلونة وإيبيزا

تنطلق المباراة في تمام الثامنة، من مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وحتى الآن لم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة، وستذاع عبر قنوات

Sport 1 Czechia، Sport 2 Hungary، Sport TV 5، Ziggo Sport Voetbal.