التشكيلة المتوقعة لمباراة ريال مدريد ضد سالامانكا اليوم في كأس إسبانيا (إنفوغرافيك)

يصطدم فريق ريال مدريد بنظيره سالامانكا، مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، على ملعب ”بيستاس ديل هيلمانتيكو“.

ريال مدريد كان تأهل إلى دور الـ 32 مباشرة دون خوض الأدوار التمهيدية، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.

وكان النادي الملكي توج بطلا للنسخة الأخيرة من كأس الملك على حساب أتلتيكو مدريد، في المملكة العربية السعودية.

وشهدت قائمة ريال مدريد استدعاء 19 لاعبا، وغياب سيرجيو راموس وماركو أسينسيو وإيدين هازارد بسبب الإصابة، ويغيب توني كروس ولوكا مودريتش للراحة، وألفارو أودريوزولا، بالإضافة إلى الثنائي رودريغو جوس وماريانو دياز لأسباب فنية.

ويدخل فريق زيدان تلك المباراة متسلحا بأرقام جيدة في كأس الملك، حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 11 مباراة خاضها خارج أرضه في تلك المسابقة محققا 7 انتصارات و3 تعادلات، وخرج بشباك نظيفة في 4 مرات.

موعد مباراة ريال مدريد وسالامانكا:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وحتى الآن لم تعلن أي قناة عربية عن إذاعة المباراة، وستذاع عبر قنوات Sport 1 Czechia، Sport 2 Hungary، Sport TV 5، Ziggo Sport Voetbal.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا.

خط الدفاع: رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو فرنانديز، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، فيدي فالفيردي، خاميس رودريغيز، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: غاريث بيل، لوكا يوفيتش.