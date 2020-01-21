كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد إيبيزا: ندرس خيار التعاقد مع مهاجم.. وديمبلي لاعب استثنائي

شدد كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة، على منحه فرصة جديدة للمهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، من أجل الاستفادة من إمكانياته مع الفريق.

عثمان ديمبلي منذ انضمامه إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند، لم يشارك بصفة مستمرة بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها، وعدم التزامه تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي.

وتم تغريم ديمبلي في العديد من المرات وعوقب من جانب إدارة برشلونة، بسبب السهر والتأخر عن التدريبات وفي بعض الأحيان يغيب دون استئذان.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة إيبيزا في كأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء: ”ديمبلي لاعب استثنائي، موهبته رائعة، لا يمكن لأحد أن يشك في ذلك، سيكون له دور معنا وننتظر عودته بأسرع وقت“.

وتحدث عن إراحة ليونيل ميسي غدا أمام إيبيزا: ”سنرى ما يمكن أن يحدث في الدورة التدريبية الأخيرة، ويمكننا أن نقرر بناء على ذلك، ونختار الـ11 لاعبًا الذين يمكنهم بداية مباراة الغد“.

وعن مواجهة إيبيزا، أشار: ”هذه المباريات خادعة للغاية، لا يمكنك أن تتوقع نتائجها، ونحن نعرف جميعا كيف تكون مباريات الكؤوس“.

وأردف: ”نريد أن نستمر في تقديم نفس الأداء الذي قدمه الفريق أمام غرناطة، وخلال الوقت سأتعرف أكثر على اللاعبين“.

???? @QSetien: "كأس الملك بطولة مهمة بالنسبة لي وسأعمل جاهداً للفوز بها وكذلك الشأن بالنسبة لمسابقة الليغا ودوري الأبطال" pic.twitter.com/J4l80rh4Ri — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 21, 2020

فيدال وراكيتيتش

كما رد كيكي على أنباء رحيل الثنائي إيفان راكيتيتش وأراورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتعاقد مع مهاجم لخلافة سواريز.

راكيتيتش وفيدال ارتبطا بالرحيل عن برشلونة في الشتاء، قبل أن يأتي المدير الفني الجديد كيكي سيتين خلفا للمُقال إرنستو فالفيردي.

وأوضح: ”لا نفكر في رحيل الثنائي، كلاهما في الفريق وبالنسبة لنا نثق في إمكانيات كل لاعب“.

واستطرد: ”جميع اللاعبين بالنسبة لي مهمون للغاية، لا أفكر في رحيل أي لاعب، وأثق 100% في الجميع الآن“.

سواريز أجرى جراحة في الركبة، ستبعده حتى نهاية الموسم عن برشلونة، والعديد من التقارير أكدت أن النادي يبحث عن مهاجم خلال ميركاتو الشتاء.

وأوضح: ”بالتأكيد ندرس خيار التعاقد مع مهاجم صندوق، ولكن هذا الأمر لا يقلقني حاليا، ما يقلقني ويأخذ الوقت الأكبر من تفكيري، مباراة إيبيزا غدا ثم مواجهة فالنسيا“.