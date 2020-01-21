عناوين الصحف الرياضية العالمية: برشلونة يبحث عن الرقم 9.. سالا ”الحداد المستحيل“.. وأوقفوا المجزرة (صور)

شكل تعاقد ريال مدريد مع الموهبة البرازيلي رينير وبحث برشلونة عن قلب هجوم وأخبار سوق الانتقالات الشتوية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير مدرب مانشستر يونايتد النرويجي سولشاير وأخبار الأندية السعودية وقيد لاعبين أجانب كمواطنين في الإمارات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية..

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تحدي لاعبي فريق أونيونيستا لريال مدريد في لقائهما المرتقب في كأس ملك إسبانيا وكتبت: ”هذا الأخير سوف يستحم بالماء البارد“.

كما اهتمت بتصريحات كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وكتبت: ”قدوتي الأول كان زيدان وبعده كريستيانو رونالدو“.

كما تحدثت عن سباق مع الزمن يخوضه أتلتيكو مدريد لحسم صفقة مهاجم باريس سان جيرمان الأوروغوياني إيدينسون كافاني.

سبورت

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن قلب هجوم لتعويض غياب مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز وتحدثت عن اهتمام الفريق بمهاجم لايبزغ ومنتخب ألمانيا وكتبت: ”العملية تيمو فيرنير“.

كما تحدثت عن بداية كيكي ستيين في برشلونة وكتبت: ”مفاتيح ثورة كيكي ستيين“.

الصحيفة اهتمت بتعاقد ريال مدريد مع البرازيلي خيسوس رينير كارفاليو وكتبت: ”رينير في ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن قلب هجوم في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض الغياب الطويل لسواريز وكتبت: ”البحث عن رقم 9“.

كما تحدثت عن تحركات لاعبي برشلونة وكتبت: ”فيدال يبقى وديمبيلي يشتغل في برشلونة“.

الصحيفة تحدثت عن صفقة ريال مدريد الجديدة وكتبت: ”رينير مدريدي مقابل 30 مليون يورو“.

آس

ركزت الصحيفة على الصفقة الجديدة لريال مدريد النجم البرازيلي الشاب خيسوس رينير كارفاليو والتي أعلن عنها الفريق رسميا.

كما تحدثت عن دخول تشيلسي لمنافسة أتلتيكو مدريد على صفقة الأوروغوياني إيدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

واهتمت ببرشلونة كيكي ستين الذي حقق أرقاما جيدة منها 1005 تمريرات خلال لقاء غرناطة.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد وكتبت: ”سولشاير في أمان بالنسبة لمنصبه كمدرب لمانشستر يونايتد حتى لو فشل في التأهل لمنافسة أوروبية“.

كما تحدثت عن مراقبة فرانك لامبارد مدرب تشيلسي للمهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني للتعاقد معه.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

ركزت المجلة في عددها الأسبوعي على كرة القدم وكثرة اللقاءات التي تهددها حيث تزايد عدد اللاعبين المصابين وكتبت: ”أوقفوا المجزرة“.

ليكيب

عادت الصحيفة للحديث عن قضية الأرجنتيني سالا الذي توفي في حادث طائرة وكتبت ”سالا الحداد المستحيل“.

كما تحدثت عن مواجهة أولمبيك ليون لفريق ليل في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية وكتبت: ”أولمبيك ليون في كل الجبهات“.

كما اهتمت بمسلسل المهاجم الأوروغوياني إيدينسون كافاني وكتبت: ”كافاني أسرار المسلسل“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة الدنماركي إريكسن لاعب توتنهام والمطلوب من إنتر ميلان وكتبت: ”إريكسن هذا هو العرض“.

كما تحدثت عن تصريحات ديبالا بشأن بوغبا وكتبت: ”ديبالا يدعو بوغبا للعودة ليوفنتوس“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات كأس إيطاليا ولقاء ربع النهائي الذي سيجمع نابولي ولاتسيو حامل اللقب.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس بشأن زميله السابق الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وكتبت: ”ديبالا يدعو بول بوغبا“.

كما اهتمت بصفقات إنتر ميلانو وكتبت: ”مويس بعد إريكسن“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قضية السواط لاعب التعاون وكتبت: ”التعاون يعاقب السواط“.

كما تحدثت عن اللقاء المؤجل في الدوري السعودي وكتبت: ”الفيصلي يعطل الهلال“.

الصحيفة اهتمت بالمنتخب الأولمبي السعودي الذي يواجه أوزبكستان في نصف نهائي كأس آسيا تحث 23 سنة وكتبت: ”الأخضر يكثف جرعة التكتيك“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية وكتبت عن الأهلي: ”فتح التحقيق في ملفات الأهلي“، وعن النصر: ”العيادة تبعد آدم ومادو عن النصر“، وعن الشباب: ”الشباب في نصف نهائي العرب“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على خطوة قيد لاعبين كمواطنين وكتبت: ”قيد كايو وتيغالي لاعبين مواطنين“.

كما تحدثت عن إقصاء المنتخب الأولمبي الإماراتي في كأس آسيا تحت 23 سنة وكتبت: ”الأبيض الأولمبي يفقد هويته مع سكورزا“.

كما اهتمت بسوق الانتقالات في دوري الخليج العربي وكتبت: ”17 صفقة في 14 يوما“.

الصحيفة اهتمت بالملف الدولي وكتبت عن ليفربول: ”ليفربول بلا هزيمة في ألف ليلة وليلة“، وعن برشلونة كتبت: ”سيتين يتغزل في ميسي، ليو 14 الغريم الأزلي بالهدف 433“.