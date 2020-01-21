توتنهام يطلب التعاقد مع غاريث بيل نجم ريال مدريد خلال لقاء ليفي وبيريز

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في استعادة نجمه الدولي الويلزي غاريث بيل من ريال مدريد الإسباني.

وقال برنامج ”الشرنغيتو“ الإسباني إن رئيس نادي توتنهام دانييل ليفي التقى نظيره المدريدي فلورنتينو بيريز أخيرا في العاصمة الإسبانية مدريد، وطلب منه رسميا التعاقد مع غاريث بيل، في ظل التوتر السائد في العلاقة بين اللاعب ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان من جهة، ومع إدارة النادي الملكي من جهة أخرى.

وأشار البرنامج، حسب تقرير نشرته صحيفة ”آس“ الإسبانية اليوم الثلاثاء، إلى أن ليفي طلب خلال اللقاء ضم بيل إلى صفوف توتنهام، إلا أن المفاوضات لم تحسم حتى الآن، ومن غير الواضح ما إذا كانت رغبة السبيرز في الحصول على بيل خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، أم بنهاية الموسم في يونيو 2020.

وأكدت ”آس“ أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أحد أشد المعجبين بإمكانات غاريث بيل، وكان يريد ضمه إلى مانشستر يونايتد، وقت أن كان على رأس القيادة الفنية للمانيو، قبل إقالته في ديسمبر من العام قبل الماضي، بعد الخسارة أمام ليفربول 1-3 في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

ولم يشارك بيل، 30 عاما، في مباريات ريال مدريد الأخيرة بداعي الإصابة، إلا أن زيدان لم يضمه إلى قائمة مباراة إشبيلية الأخيرة في الدوري الإسباني، الليغا، والتي انتهت لصالح الميرينغي 2-1، رغم أن اللاعب شارك بقوة في التدريبات، وكان لائقا على الصعيد البدني والفني.

وشارك بيل هذا الموسم في 14 مباراة، وأحرز هدفين وصنع مثلهما، وينتهي عقده مع ريال مدريد في صيف 2022.

وشهدت القيمة التسويقية لغاريث بيل تراجعا حادا، بعد أن وصل سعره إلى 40 مليون يورو، مقارنة بـ90 مليون يورو في صيف 2016، حسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.