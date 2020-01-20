رسميا.. برشلونة يحسم أولى الصفقات الشتوية

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الإثنين، رسميا، توصله لاتفاق مع نادي ألباسيتي، بشأن انتقال اللاعب الألباني ري ماناج، إلى النادي الكتالوني.

وقال برشلونة في بيان، إن ماناج البالغ من العمر 22 عاما، وقع على عقد حتى يونيو 2023، بقيمة فسخ عقد تبلغ 50 مليون يورو.

وأضاف برشلونة ”ماناج أجرى الفحوص الطبية الجمعة، ووقّع العقد اليوم الإثنين، في ملعب يوهان كرويف، بحضور سيلفيو إلياس المدير المسؤول لبرشلونة وخوسيه ماري باكيرو السكرتير الفني لفريق برشلونة (ب)“.

وأكمل ”قيمة الصفقة 700 ألف يورو، إضافة إلى مليوني يورو كمتغيرات إضافية، بناء على أداء اللاعب في سنوات عقده، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 22“.

يشار إلى أن ماناج بدأ مسيرته مع سامبدوريا الإيطالي، كما لعب 9 مباريات لإنتر ميلان، ولعب مع غرناطة، ويلعب مع ألباسيتي منذ موسم 2018/2019.

وشارك ماناج مع ألباسيتي في 29 مباراة في دوري الدرجة الثانية، وسجل 8 أهداف.