تقرير: نيمار يستطلع لاعبي برشلونة بشأن كيكي سيتين

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار استفسر لاعبي نادي برشلونة عن المدرب كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني.

وأوضحت صحيفة ”El Confidencial“ أن نيمار كان مهتما بمعرفة رأي غرفة خلع الملابس حول كيكي سيتين، وأضافت: ”نيمار أجرى مناقشة مع عدد من لاعبي برشلونة حول سيتين، وكان الرد إيجابيا“.

من جهتها، أكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة، رغم صعوبة إتمام الصفقة؛ بسبب العلاقة المتوترة بين النادي الكتالوني وإدارة باريس سان جيرمان، كما أن علاقة اللاعب نفسه مع إدارة البارسا ليست على ما يرام“.

وكان الحديث عن عودة نيمار إلى برشلونة الصيف الماضي محور الحديث في النادي الكتالوني، لكن باريس سان جيرمان رفض كل المحاولات للسماح برحيل اللاعب.

وانضم نيمار إلى برشلونة صيف العام 2013، قادما من سانتوس البرازيلي، قبل أن يغادر النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان، بعد أن دفع الأخير قيمة فسخ عقد اللاعب مع برشلونة، وهي 222 مليون يورو، ليصبح نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.

وشارك نيمار، البالغ من العمر 27 عاما، الموسم الحالي في 15 مباراة مع باريس سان جيرمان، في جميع المسابقات، سجل فيها 13 هدفا وصنع 7، يشار إلى أن عقد نيمار مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو 2022.

وأحرز نيمار لقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة العام 2015، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني، و3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، ولقب في كأس السوبر الإسباني، ولقب في كأس العالم للأندية، ولقب في السوبر الأوروبي.

ورغم أن نيمار أمضى نصف الموسم الثالث مع باريس سان جيرمان؛ إلا أنه شارك مع الفريق في 73 مباراة فقط، سجل فيها 64 هدفا وصنع 36، حيث غاب كثيرا عن الفريق بسبب الإصابات والإيقافات.

وذكرت شبكة ”ESPN“ التلفزيونية قبل أيام أن نيمار مستعد للبقاء في فرنسا، ولكن فقط إذا تمكن بطل الدوري الفرنسي من تغيير حظوظه في دوري أبطال أوروبا.