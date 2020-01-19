ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على غرناطة ونهاية الجولة 20 (فيديو)

حقق فريق برشلونة فوزًا مهمًا في أول مباريات المدرب كيكي سيتين، ضد ضيفه فريق غرناطة، بمباراة الجولة الـ 20 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى، بنتيجة ( 1-0 ).

وجاء الفوز في الدقيقة 76 عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تمريرة رائعة بالكعب من آرتورو فيدال، حيث جاء الهدف بعد سلسلة رائعة من التمريرات، بين ميسي وفيدال وجريزمان.

بهذا الفوز رفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، وتجمد رصيد غرناطة عند 27 نقطة، وبقي العاشر في الترتيب.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: