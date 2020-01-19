هدف مباراة برشلونة وغرناطة: ميسي يتقدم للبلوغرانا (فيديو)

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة بهدف في شباك نظيره غرناطة، خلال المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري الإسباني ”الليغا“.

وأحرز ميسي هدفه في الدقيقة 77 من تمريرة سحرية تلقاها من فيدال وسدد أرضية على يمين حارس غرناطة، في أول ظهور للمدرب الجديد كيكي سيتين، الذي تولى المسؤولية قبل أيام خلفاً لإرنستو فالفيردي.

هدف ⚽️ ميسي يسجل الأول بعد جملة فنية ولا أروع ???? برشلونة 1 غرناطة 0 ???? https://t.co/eUEHtxgCxl#beINLiga #BarcaGranada pic.twitter.com/KhITkBVkHT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2020

تنتظر جماهير برشلونة ظهور الفريق لأول مرة مع سيتين، الذي جاء تعيينه بمثابة مفاجأة مدوية، في ظل ترقب الجميع لقدوم تشافي هيرنانديز، أو رونالد كومان.

وتحدث سيتين في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: ”دائماً أقول للاعبين بأن يتوقعوا الأفضل من الخصوم، لا توجد مباراة سهلة، الأسبوع الأول لى مر بشكل رائع وأفضل مما توقعت، عندما تذهب لفريق جديد دائماً يكون شك، لكننى كنت متفاجئاً جداً باللاعبين وقبولهم بـ أفكاري“.

وأضاف: ”لا يمكننى أن أخفي أن ميسى لاعب خاص جداً، تحدثت مع جميع اللاعبين مثل ميسى وبيكيه ونيتو، جميع لاعبي برشلونة ب لديهم الفرصة للعب يوماً ماً“.

وكان كيكي قاد تدريب الفريق أمس السبت، بمدينة خوان غامبر، في ختام استعدادات ”البلوغرانا“ لمواجهة غرناطة، وشارك اللاعبين تبادل الكرة.