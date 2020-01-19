التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم فريق برشلونة بنظيره غرناطة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني، في أول ظهور للمدرب الجديد كيكي سيتين الذي تولى المسؤولية خلفا لإرنستو فالفيردي، الذي رحل من منصبه عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني مطلع يناير الجاري.

ويأتي فريق برشلونة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد الذي فاز أمس على إشبيلية، فيما يتواجد غرناطة بالمركز العاشر برصيد 27 نقطة، إذ يمني الأخير النفس في الفوز لتحسين وضعه بالترتيب العام.

وتلقى برشلونة ضربة موجعة خلال الأسبوع الماضي، ففضلا عن خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر على يد أتلتيكو مدريد، تأكد غياب هدافه لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد عملية جراحية في الركبة.

موعد مباراة برشلونة وغرناطة:

تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN SPOTS HD3، بتعليق علي محمد علي.

وإحدى أبرز المشاكل التي تواجه البلوغرانا هذا الموسم، تتمثل بالهشاشة الدفاعية، حيث لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه سوى في 7 مباريات فقط خلال 19 مباراة خاضها في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وتلقى برشلونة 23 هدفا خلال مرحلة الذهاب من بطولة الليغا، بينما منافساه المباشران ريال مدريد وأتلتيكو فقد استقبلا نصف هذا العدد تقريبا.

ويمتلك برشلونة سجلا قياسيا في مواجهاته أمام ضيفه غرناطة على ملعب ”كامب نو“، من خلال نجاحه في تحقيق الفوز، في جميع المباريات التي جمعت الفريقين، وعددها 23 مباراة.

وكان برشلونة، تعادل في آخر مباراة في الليغا، أمام مضيفه إسبانيول، بنتيجة 2 – 2، في لقاء ديربي كتالونيا.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالآتي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: جوردي ألبا، لينغليه، بيكيه، وسيرجي روبيرتو.

خط الوسط: فيدال، بوسكيتس، وراكيتيتش.

خط الهجوم: أنسو فاتي، غريزمان، وميسي.