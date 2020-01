بعد انتشار صورته حزينا.. حقيقة صافرات الاستهجان ضد مارسيلو بعد تبديله أمام إشبيلية (فيديو)

انتشرت صورة تظهر مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني حزينا؛ عقب استبداله أمام إشبيلية، أمس السبت، في المباراة التي انتهت لصالح النادي الملكي بهدفين لهدف واحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وانتشرت تقارير عن شعور قائد ريال مدريد بالحزن؛ بعدما أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضده.

ونال مارسيلو تعاطفا كبيرا على خلفية الصورة المنتشرة، غير أن الحقيقة تبدو خلاف ذلك.

وأعاد الدولي البرازيلي تغريدة تقول إن جماهير ملعب سانتياغو برنابيو قامت بتحية اللاعب عند خروجه من الملعب؛ ما ينفي وجود صافرات استهجان.

وقال الحساب الذي يبدو أنه منتم لجماهير ريال مدريد، إن الجماهير صفقت لمارسيلو، مشيرا إلى أنه بات من السهل تصديق أي شيء طالما أنه ضد ريال مدريد.

وخرج مارسيلو خلال المباراة لينزل الفرنسي ميندي، الذي خاض دقائق أكثر من مارسيلو هذا الموسم.

Marcelo getting cheered and applauded when he came off. It’s obviously very easy to believe anything against Real Madrid because, it’s about Real Madrid. pic.twitter.com/alRi8jDcIv

— Rk (@RkFutbol) January 19, 2020