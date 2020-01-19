عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”اليوم يبدأ عهد سيتين“.. و“كاسيميرو هو الزعيم“ (صور)

شكل فوز ريال مدريد أمام إشبيلية وتصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني ”مؤقتا“، وبداية كيكي سيتين المرتقبة مع برشلونة، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بتأهل منتخب السعودية لنصف النهائي ومواجهة الإمارات لأوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما، وتطورات صفقة إريكسن وفقدان مانشستر سيتي لنقطتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام إشبيلية 2-1 وتصدره للدوري الإسباني ، وكتبت: ”وجه المتصدر“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وغرناطة، وكتبت: ”بداية عهد سيتين دون لويس سواريز“.

الصحيفة اهتمت بخسارة أتلتيكو مدريد أمام إيبار، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد الحزين يتراجع بـ8 نقاط عن الصدارة“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اللقاء الرسمي الأول للمدرب الجديد لبرشلونة كيكي سيتين وسيكون في مواجهة غرناطة، وكتبت: ”اليوم يبدأ عهد سيتين“.

كما تحدثت عن فوز ريال مدريد على إشبيلية وسط جدل كبير بشأن تقنية حكم الفيديو VAR، وكتبت: ”فضيحة في البيرنابيو“.

الصحيفة تحدثت أيضا عن تعادل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز وابتعاده أكثر عن فرصة التنافس على لقب الدوري.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام إشبيلية بهدفين للاعب وسطه كاسيميرو منحاه الصدارة بشكل مؤقت، وكتبت: ”كاسيميرو هو الزعيم“.

كما تحدثت عن خسارة أتلتيكو مدريد أمام إيبار، وكتبت: ”تحطم سفينة أتلتيكو مدريد في إيوروا“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وغرناطة وبداية المدرب الجديد كيكي سيتين، وكتبت: ”عودة أسلوب كرويف وبداية سيتين“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل أولمبيك ليون للدور القادم من كأس فرنسا بعد فوزه على نانت 4-3 بفضل تألق نجمه الشاب ريان شرقي البالغ 16 عاما، وكتبت: ”عرض شارقي“.

كما تحدثت عن مهاجم باريس سان جيرمان الأوروغوياني إيدينسون كافاني، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد مصر على كافاني“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الفوز الكبير للاتسيو أمام سامبدوريا 5-1 مع هاتريك لشيرو إيموبيلي، وكتبت: ”إنه مخيف“.

كما اهتمت بتطورات صفقة انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام لإنتر ميلان، وكتبت: ”إريكسن قل مرحبا إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن هزيمة نابولي أمام فيورنتينا، وكتبت: ”كييزا هدف نابولي الضربة القاضية وغاتوزو في أزمة“.

واهتمت بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، الذي بدأ بقوة مع بروسيا دورتموند فريقه الجديد، وكتبت: ”هالاند دخل بديلا وسجل 3 أهداف“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز لاتسيو رقم 11 على التوالي أمام سامبدوريا وخسارة نابولي أمام فيورنتينا، وكتبت: ”لاتسيو وإيموبيلي مثالي.. ونابولي الضربة القاضية“.

كما تحدثت عن تطورات صفقة انتقال لاعب توتنهام الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن نحو إنتر ميلان، وأكدت أنها في طريقها للحسم، يوم الأحد.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على كأس آسيا تحت 23 عاما، وتأهل المنتخب السعودي لنصف النهائي بعد الفوز على تايلاند، وكتبت: ”طوكيو افتحوا الأبواب“.

كما تحدث عن كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد اكتمال عقد الفرق المتأهلة لنصف النهائي، وكتبت: ”الأهلي يتحدى النصر.. وحلم أبها أمام الهلال“.

واهتمت الصحيفة برياضة بولو الصحراء، وكتبت: ”بولو الصحراء إثارة العالم في العلا“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد

اهتمت صحيفة ”الاتحاد“ بمهرجان القدرة، وعنونت: ”كلنا محمد بن زايد.. مهرجان القدرة في حب القائد.. الوثبة أبطال الفخر“.

كما تطرق للحديث عن مباراة المنتخب الإماراتي الأولمبي في مواجهة أوزبكستان، مساء الأحد، وعنونت: ”الخطوة الأولى على طريق طوكيو 2020“.