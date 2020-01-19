تقارير: باريس سان جيرمان يرفض أحدث عرض من أتلتيكو مدريد لضم كافاني

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن أتلتيكو مدريد تقدم بعرض جديد لباريس سان جيرمان لضم إدينسون كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل عشرة ملايين يورو.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية نقلا عن شبكة RMC Sports التلفزيونية الفرنسية، إن سان جيرمان رفض العرض نظرا لأنه لا يريد رحيل مهاجمه الأوروغواياني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وغاب المهاجم البالغ عمره 32 عاما عن تشكيلة الفريق في مواجهة لوريان بكأس فرنسا الليلة في انتظار انتهاء أزمة رحيله عن النادي الباريسي.

وهذه ثاني مباراة على التوالي غيب كافاني عنها لغيابه عن مواجهة موناكة الأخيرة للإصابة، بينما كانت آخر مباراة له بقميص باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي أمام موناكو أيضا.

وخاض مهاجم نابولي السابق العائد من إصابة في العضلات عدة دقائق فقط في التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق أمام موناكو الذي يدربه روبرت مورينو، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا.

وينتهي عقد كافاني مع باريس سان جيرمان في يونيو/حزيران المقبل، لكن أتلتيكو يحاول حسم الصفقة خلال يناير/كانون الثاني الحالي بكافة السبل.

واجتمع جيل مارين المدير العام لأتلتيكو في باريس مع مسؤولي النادي الفرنسي الأسبوع الماضي بشأن إتمام الصفقة لكن دون أن يتم حسمها.

ويسعى أتلتيكو بشدة للتعاقد مع كافاني بداعي أن قدراته الفنية والهجومية تتناسب مع فلسفة دييغو سيميوني المدير الفني للفريق.

وشارك كافاني في ثلاث بطولات لكأس العالم وأربع بطولات لكأس كوبا أمريكا ولديه 80 مباراة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي ولا شك أن خبرته الكبيرة ستكون حيوية هذا الموسم الذي يتطلع فيه أتلتيكو للفوز بأحد الألقاب.

ويعاني أتلتيكو هذا الموسم من أجل هز شباك منافسيه لكن في وجود كافاني يمكن أن يجد الفريق مهاجمًا يمكنه منحهم قوة هجومية إضافية.

إذ إن الدولي الأوروغواي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 198 هدفا في 293 مباراة ، في حين أنه سجل سابقا 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي و 37 هدفا في 117 مباراة مع باليرمو.