10 أسباب تدفع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع كافاني

يخوض أتلتيكو مدريد مفاوضات شاقة مع باريس سان جيرمان من أجل تخفيض المقابل المالي الذي طلبه النادي الفرنسي للاستغناء عن مهاجمه إدينسون كافاني إلى أقل من 30 مليون يورو.

لكن النادي المدريدي يسعى بشدة إلى إنهاء المفاوضات والتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني لأن قدراته تتناسب مع فلسفة دييغو سيميوني المدير الفني للفريق.

ورصدت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية 10 أسباب تدفع أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات كافاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وهي كالتالي:

1- تقليل الضغط عن موراتا

لا يبدو جواو فيلكس مستعدًا لملء الفراغ الذي تركه أنطوان غريزمان، في حين أن موعد عودة دييغو كوستا غير مؤكد في الوقت الحالي.

وألفارو موراتا هو المهاجم الوحيد الذي يمكن لسيميوني الاعتماد عليه، بينما يتطلع أتلتيكو للتنافس على 3 جبهات، هي: الدوري، وكأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

2- ضمان الأهداف

عانى أتلتيكو مدريد من أجل تسجيل الأهداف حتى الآن هذا الموسم، لكن في ظل وجود كافاني يمكن أن يجد الفريق مهاجمًا يمكنه منحهم قوة هجومية إضافية.

والدولي الأوروغواي هو الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان برصيد 198 هدفًا في 293 مباراة، في حين أنه سجل سابقًا 104 أهداف في 138 مباراة مع نابولي و37 هدفًا في 117 مباراة مع باليرمو.

3- مشاركة فورية

على الرغم من أنه لعب 568 دقيقة فقط هذا الموسم، إلا أن كافاني كان دائمًا يسجل عندما يدخل الملعب، حيث سجل هدفين في أول مباراتين له وبدأ عام 2020 بثنائية رغم ابتعاده عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة.

4- يتمتع بالخبرة

شارك كافاني في 3 بطولات لكأس العالم و4 بطولات كأس كوبا أمريكا ولديه 80 مباراة في دوري الأبطال والدوري الأوروبي. وخبرته ستكون حيوية هذا الموسم الذي يتطلع فيه أتلتيكو للفوز بأحد الألقاب هذا الموسم.

5- عمره مماثل لديفيد فيا

انضم ديفيد فيا إلى أتلتيكو مدريد وعمره 32 عامًا وفاز بلقب الدوري مع الفريق، بينما ساعد الفريق أيضًا في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيبلغ كافاني 33 عامًا الشهر المقبل، لكن يمكنه الاستمرار لعامين آخرين على الأقل على أعلى مستوى.

6- الشخصية

ستكون روح مهاجم أوروغواي ذات أهمية قصوى بالنسبة لأتلتيكو مدريد، بينما سيكون إحدى الشخصيات التي ستنال احترامًا كبيرًا في غرفة الملابس.

وأثبت كافاني ذلك بالفعل في باريس سان جيرمان حينما حاول نيمار فرض سيطرته، في حين أنه يعتبر أحد قادة فريقه الوطني إلى جانب دييغو غودين.

7- سجل ضد ليفربول

سيلتقي أتلتيكو مدريد مع ليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ويمكن أن يساهم كافاني في تقدم الفريق في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

وسجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان بفوزه بهدفين مقابل هدف على متصدر الدوري الإنجليزي وبطل أوروبا، فيما كان إحدى هزائم ليفربول السبع في 53 مباراة.

8- نوعية اللاعبين الذين يعشقهم سيميوني

إنه المهاجم المثالي لسيميوني، لأنه يتمتع بشخصية قوية والقدرة على الهجوم في المساحة، وحاسم عند هز الشباك.

9- الانسجام

في أتلتيكو مدريد، سيجد زميله في أوروغواي خوسيه خيمينيز، وكذلك أوسكار إل بروفيس أورتيغا، وألفريدو جاروديتش.

10- التعطش للعب

ضغطت رغبة كافاني في اللعب تحت قيادة سيميوني على باريس سان جيرمان للتخلي عن مطالبه وقبول عرض أتلتيكو مدريد.