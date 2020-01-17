تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: حرب الصفقات تشتعل بين يوفنتوس وإنتر.. وغموض مستقبل مودريتش

يبدو أن الساعات المقبلة ستشهد تحركات رسمية بخصوص بعض الصفقات التي تحرك الجمود الذي أصاب ميركاتو أندية أوروبا في فصل الشتاء خاصة في إيطاليا بعد أن تحرك نادي إنتر لحسم بعض الصفقات مع استمرار نشاط ميلان.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي آخر تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية خاصة في الدوريات الكبرى:

الحرب تشتعل بين يوفنتوس وإنتر

اشتعلت الحرب بين ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي من أجل تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشعل إنتر الميركاتو الشتوي بعدما دخل في مفاوضات مكثفة من أجل التعاقد مع كريستيان إريكسين صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي وأوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، إلى جانب جس نبض إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم أشلي يونغ لاعب الرد ديفلز.

ويبحث إنتر عن حسم صفقتي إريكسين وجيرو خلال الساعات القليلة المقبلة بحسب تقارير صحفية إيطالية بعدما قطع النادي الإيطالي شوطًا كبيرًا في المفاوضات بخلاف التحرك لضم لاعب مانشستر يونايتد.

وفجر موقع (calico mercato) الإيطالي مفاجأة بأن يوفنتوس بصدد الرد على إدارة إنتر بصفقة مميزة من أجل تدعيم صفوف السيدة العجوز.. واتجهت الأنظار نحو النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وذكر الموقع أن راكيتيتش وافق على اللعب لصالح يوفنتوس، كما أن الفريق الإيطالي يبحث عن إقناع إدارة البارسا من خلال صفقة تبادلية تقضي بانتقال فريدريكو برنارديسكي إلى العملاق الكتالوني.

مودريتش حائر بشأن مستقبله

أصابت الحيرة النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني بخصوص مستقبله بعدما اقترب من الرحيل عن الفريق الملكي بنهاية الموسم.

وأكدت صحيفة (سبورت) الإسبانية أن مودريتش تلقى عرضًا جديدًا من إدارة إنتر من أجل ضمه في الموسم الجديد، كما أن اللاعب الكرواتي لديه عروض من الدوري الأمريكي.

وتحرك ريال مدريد من أجل التعاقد مع خليفة مودريتش في الموسم الجديد بالتفاوض لضم الهولندي دوني فان دي بيك، كما أن الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي ما زال اسمه مرتبطًا بالعملاق الإسباني.

ميلان يتحرك نحو لاعب زغرب

تحرك نادي ميلان الإيطالي لحسم صفقة اللاعب الإسباني داني أولمو نجم فريق دينامو زغرب الكرواتي والذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني.

وكشف موقع (LE 10 SPORT ) الفرنسي عن اتفاق سري تم بين ميلان ودينامو زغرب يقضي بانتقال اللاعب في شهر يناير الجاري من أجل التعاقد مع أولمو مقابل 30 مليون يورو.

ويسعى ميلان لبيع لوكاس باكيتا لاعب الوسط من أجل تدبير قيمة الصفقة خاصة بعد تلقيه مفاوضات من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يناير الجاري.

مانشستر يونايتد يسعى إلى خطف كافاني

يأمل مانشستر يونايتد الإنجليزي لخطف الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في شهر يناير الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ورغم أن باريس أبدى رغبته في بقاء كافاني ورفض رحيله في شهر يناير الجاري إلى أي فريق آخر رغم تلقيه عدة عروض من إيطاليا وإسبانيا.

وأكدت صحيفة (SUN) البريطانية أن كافاني يرغب في الرحيل عن باريس في المرحلة الحالية لعدم حصوله على الفرصة نظرًا لأنه أصبح بديلًا منذ التعاقد مع إيكاردي لاعب إنتر الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت المفاوضات لضم كافاني على سبيل الإعارة لنهاية الموسم لمساعدة الفريق الأحمر في تطوير قدراته الهجومية بالشكل المطلوب.