أهداف مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. 2-1 لـ“الميرنغي“ (فيديو)

سجل كاسيميرو الهدف الأول لفريق ريال مدريد في شباك نظيره إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد 1 × 0 إشبيلية | هددددددددددددددددددف كاسيميرو ????????????#RealMadridSevillaFC

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/hcRq3sJrXZ — fastergoal505 (@fastergoal505) January 18, 2020

وفي الدقيقة 64 يسجل لوك دي يونغ التعادل لإشبيلية.

ريال مدريد 1 × 1 إشبيلية | هددددددددددددددددددف دي يونغ ????#RealMadridSevillaFC

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حساب الأهداف : @faster_adnan pic.twitter.com/To4AGRHNoM — fastergoal505 (@fastergoal505) January 18, 2020

وفي الدقيقة 69 يسجل كاسيميرو الثاني للريال.

ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة في صدارة الترتيب، إذ يملك كل منهما 40 نقطة، لكن البارسا يتفوق بفارق الأهداف، فيما يأتي إشبيلية رابعا وفي جعبته 35 نقطة.

ويأمل ريال مدريد تحت قيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان أن يواصل تحقيق النتائج المميزة في مسابقة الدوري وحصد الـ 3 نقاط، على أمل الانفراد بصدارة الترتيب، في حال تعثر برشلونة في مباراته.

بينما على الجانب الآخر يدخل فريق إشبيلية العنيد المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، حيث يريد أن يفض الشراكة هو الآخر مع أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عنه.

ويقدم إشبيلية مستويات مميزة حيث خاض الفريق 19 مباراة، حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 18 هدفًا.

المباراة يخوضها ريال مدريد من غير 3 عناصر رئيسة هي: سيرجيو راموس وفيديريكو فالفيردي وكذلك غاريث بيل.