شاهد.. ممر شرفي من لاعبي إشبيلية لريال مدريد بمناسبة التتويج بالسوبر الإسباني (فيديو)

نظم لاعبو نادي إشبيلية، مساء السبت، ممرا شرفيا لفريق ريال مدريد؛ بمناسبة تتويج الملكي بلقب كأس السوبر الإسباني، وذلك قبل انطلاق مواجهة الفريقين على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

واصطف لاعبو الفريق الأندلسي بممر شرفي قبل بداية المباراة؛ لتكريم ريال مدريد الذي توج مؤخرًا بلقب كأس السوبر الإسباني.

وجرت العادة أن تقف الفرق في ممر شرفي للفائز بلقب الدوري الإسباني أو كأس الملك، وفي العام الماضي قام فياريال بعمل نفس الممر لريال مدريد عقب التتويج بكأس العالم للأندية.

وبعد الممر الشرفي، نزل سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد لأرضية الملعب، ورفع كأس السوبر وتلقى تحية كبيرة من الجماهير الحاضرة في معقل الملكي.

وقال نادي إشبيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن الفريق سوف يقيم ممرا شرفيا لريال مدريد، يوم السبت، بمناسبة تتويجه بلقب كأس السوبر الإسباني.

????

ممر شرفي لابطال السوبر الاسباني من لاعبي إشبيلية وسط نشيد ريال مدريد التاريخي ????????????!

via: ⁦@MnbrMadrid5⁩ pic.twitter.com/MCkUCNlNnB — عز – @MnbrMadrid5 (@GG4HD) January 18, 2020

وكان الفريق الملكي قد توج بلقب السوبر الإسباني للمرة الـ11 في تاريخه، على حساب جاره فريق أتلتيكو مدريد، بالفوز عليه بركلات الترجيح 4 – 1، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1 – 1، وهي البطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية للمرة الأولى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع فريق برشلونة الذي يتصدر بفارق الأهداف، بينما يمتلك إشبيلية 35 نقطة في المركز الرابع.

ويغيب عن قائمة ريال مدريد ضد إشبيلية القائد سيرجيو راموس، لعدم الجاهزية الفنية، بعد معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال لقاء أتلتيكو مدريد الأخير في نهائي السوبر الإسباني، بينما عاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة.