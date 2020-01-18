صحيفة: لوس أنجليس غالاكسي يتعاقد مع خافيير هرنانديز من إشبيلية

قالت صحيفة ”لوس أنجليس تايمز“ إن نادي لوس أنجليس غالاكسي المنافس في الدوري الأمريكي لكرة القدم تعاقد مع المهاجم المخضرم خافيير هرنانديز هداف منتخب المكسيك التاريخي من إشبيلية الإسباني.

وأضافت الصحيفة أنه يتوقع أن يعلن النادي الأمريكي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورفض غالاكسي الفائز بلقب الدوري الأمريكي 5 مرات الرد على الفور على طلب من ”رويترز“ بالتعليق على تقرير الصحيفة.

وعلق المهاجم المكسيكي كارلوس فيلا، الذي يلعب مع الجار لوس أنجليس أف.سي، على التقرير قائلًا:“إنه ماكينة أهداف، ودائمًا هو حاضر من أجل التهديف، كما أنه يساهم بجهد كبير جدًا في الدفاع مع فريقه“.

وأضاف أفضل لاعب في الدوري الأمريكي حاليًا:“أنا سعيد بذلك (من أجل المنافسة) وسيفرح الجمهور المكسيكي بذلك أيضًا“.

وخاض هرنانديز (31 عامًا) 105 مباريات دولية مع منتخب بلاده أحرز خلالها 52 هدفًا.

وانضم هرنانديز لإشبيلية قادمًا من ويستهام يونايتد الإنجليزي في سبتمبر/ أيلول الماضي، وخاض مباراتين فقط منذ الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويقول تقرير الصحيفة الأمريكية إنه بسبب تراجع مشاركته تعززت رغبته في الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ويأتي الحديث عن التعاقد مع هرنانديز بعد انضمام لاعب غالاكسي السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى ميلان الإيطالي الشهر الماضي بعد أن أمضى معه الموسمين الماضيين وأحرز خلالهما للفريق الأمريكي 53 هدفًا.