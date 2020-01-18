باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام أمام عرض ريال مدريد الخيالي لضم مبابي

يبدو أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد حربا خلف الكواليس بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في ظل رغبة النادي الملكي في خطف كيليان مبابي، مهاجم وهداف الـ“بي إس جي“.

وبحسب قناة ”La Sexta“ الإسبانية فإن إدارة باريس سان جيرمان ترفض الاستسلام أمام رغبة ريال مدريد في الحصول على خدمات مبابي، وقررت القتال حتى اللحظة الأخيرة للحفاظ على نجم المنتخب الفرنسي في صفوف نادي العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد مبابي، البالغ من العمر 21 عاما، مع باريس سان جيرمان صيف العام 2022، ويريد بطل فرنسا تجديد عقده لقطع الطريق أمام ريال مدريد في التعاقد معه، ولكن المفاوضات بين الطرفين لم تصل إلى جديد حتى الآن.

وأشار تقرير قناة ”La Sexta“ التلفزيونية الذي أذاعته اليوم السبت، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ترفض مناقشة العرض المبدئي الذي تقدّم به ريال مدريد لشراء مبابي مقابل 300 مليون يورو، رغم ضخامة العرض المالي، الذي سيجعل من اللاعب الأغلى في العالم، متفوقا على البرازيلي نيمار دا سيلفا، زميله في الفريق، والذي رحل عن برشلونة الإسباني صيف العام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وتابعت القناة ”باريس سان جيرمان لا يريد التفريط في مبابي، ولكن انتهاء عقد اللاعب بعد عامين ونصف العام من الآن يضع مسؤولي النادي الفرنسي تحت ضغوط شديدة، لأن الوقت ليس في صالحهم على الإطلاق في هذا الملف الشائك، وربما يؤدي فشل مفاوضات التجديد إلى إجبار إدارة النادي على بيع مبابي في صيف 2020 أو 2021 على أقصى تقدير، حتى لا يرحل مجانا“.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو الفرنسي صيف العام 2017 مقابل 180 مليون يورو، ليكون ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

ويواصل مبابي تألقه مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، حيث لعب 21 مباراة، وأحرز 19 هدفا وصنع 11، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الفرنسي، برصيد 13 هدفا، بفارق هدف واحد فقط عن صاحب الصدارة وسام بن يدر، مهاجم موناكو.