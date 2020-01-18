مباراة برشلونة ضد غرناطة.. ماذا قال كيكي سيتين قبل أول لقاء له كمدرب للبلوغرانا؟

تحدث المدرب الجديد لنادي برشلونة، كيكي سيتين، عن أول مباراة سيخوضها مع فريقه ضد غرناطة، غدا الأحد، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وقال سيتين: ”أول مباراة لي كمدرب للبارسا تجعلني متحمسا كثيرا، نتطلع للعب، أواجه دائما التحديات بحماس كبير، أتوقع أن يكرر غرناطة ما فعله في الذهاب، كانت مباراة جيدة بالنسبة لهم، كان مستواهم مرتفعا للغاية، ننتظر أفضل نسخة من الخصم“.

وأضاف: ”نحن نعلم أنها ستكون مباراة صعبة وليست سهلة أبدا، يمكن أن تفوز بسهولة أحيانا ولكن ليس دائما، أتوقع أفضل مستوى من غرناطة“.

???? | سيتين يشارك في التدريبات مع اللاعبين … pic.twitter.com/6b05XHTZmj — INC (@BarcaArabNet) January 18, 2020

وتابع: ”الأسبوع سار بشكل جيد، أفضل مما كنت أتوقع، عندما تدرب فريقا جديدا يكون لديك بعض الشكوك حول استجابة وتحفيز لاعبيك، فوجئت فعلا برد فعل اللاعبين، كانت هناك استجابة كبيرة، وقبلوا التغييرات التي وضعناها، أنا سعيد جدا أنني أعمل وأتمكن من إيصال كل شيء أقوله، كل شيء رائع“.

وأردف: ”صحيح، تحدثت مع ميسي، كما هو الحال مع كل اللاعبين تقريبا، لا يمكن أن نخفي أن ميسي لاعب خاص، ولكن أتحدث معه بنفس الطريقة مع غيره من اللاعبين، بيكيه نيتو وشتيغين وكلهم تقريبا، أحب التحدث مع اللاعبين، لمعرفة ما هي وجهة نظرهم“.

واستطرد: ”اليوم كانت هناك حالة معينة مع فيدال، نبهت عليها قبل المران، وبالفعل طبقها بشكل جيد، إنه مثال على الطريقة التي سنعمل بها، وستكون هناك ملاحظات كاملة ومطلقة“.

وأوضح: ”بالنسبة لريكي بويغ وبقية اللاعبين من الرديف، فإن رأيي بالطبع هو أنني يجب أن أضعهم في ذهني، وأتعرف عليهم أكثر، أنت تعرف اللاعبين أكثر عندما تقترب منهم، اليوم تدرب معنا بعض اللاعبين من الرديف، والأسبوع المقبل قد يكون غيرهم، ستكون هناك فرص للجميع، ربما في يوم من الأيام تتفاجأ برؤية لاعب من الرديف يلعب أساسيا في الفريق الأول“.

????️ | سيتين يعطي توجيهاته للاعبين … قبل بدء التدريب قبل قليل. pic.twitter.com/QetOOnErNT — #MessiBallonDor (@icn_video) January 18, 2020

وعن تعاقدات الفريق الجديدة، أشار سيتين: ”ما زال من السابق لأوانه اتخاذ القرارات بشأن التوقيعات، أحب التفكير في الأشياء وعدم التحرك بسرعة، أريد أن أعرف ما لدي أولا، ومن ثم سوف اقوم بتقييم الوضع، لقد منحنا أنفسنا هامشا للحديث عن هذه المسألة، ونحن نعمل على ذلك الآن“.

وشدد: ”نحن المدربون نعرف أن مهنتنا محفوفة بالمخاطر، ونحن مستعدون لكل ما يأتي لنا، سواء كان قرار الإدارة بحقنا عادلا أم لا، سواء كان صحيحا أم لا، فنحن نركز على عملنا، ونتوقع ان تسير الأمور على ما يرام، وإذا لم يكن كذلك، فنحن نعرف ما يتعين علينا القيام به في كل الأوقات“.

وأكمل: ”أنا عندما أصل لفريق جديد، أعطي إرشاداتي، أحاول الدخول في عقول اللاعبين، بحيث تسير الأمور كما نريد، ونقترح سلسلة من الأشياء، على اللاعب استيعابها، ونريد أن نرى انعكاس ذلك في الملعب، ولن تكون لدينا إشارة واضحة حتى تمر سلسلة من المباريات لنرى ما إذا كان اللاعبون يفهموننا أم لا.

”وصولي لتدريب البارسا هدية غير متوقعة، سأستمتع بها كل يوم، وأنا هنا حتى اليوم الذي أكون فيه يجب أن أرحل، سأحاول القيام بنفس الشيء الذي فعلته عندما وصلت إلى نادي لوغو في أول مسيرتي، حتى تسير الأمور على ما يرام، في بعض الأحيان لا أستوعب بالفعل ما حصل معي، أستيقظ وأقول أنا سوف أدرب هؤلاء اللاعبين في البارسا، لا يمكن أن أكون في مكان أفضل“.

وأبرز: ”اليوم في المران لعبنا 15 دقيقة مباراة تجريبية، أخبرت الجميع أن تشكيلة الفريقين لا علاقة لها بما سيكون غدا، كل شخص لديه احتمال اللعب، صحيح هناك لاعبون قدامى اكتسبوا مكانة بارزة في التشكيلة، ولكن أنا سوف أتابع عمل الجميع يوميا، ومن ثم أختار، أنا لا أحب الحديث عن لاعب معين“.

”أحب المشاركة مع اللاعبين في التدريبات، ونقل المعرفة لهم، أشعر أنني واحد من هذه المجموعة من اللاعبين، وأحب أن يكون لدي يوم ممتع معهم، هكذا كل يوم، أحتاج إلى هذه الطاقة، لأشعر أنني بحالة جيدة، من أجل كل شيء“.

وأتم: ”آمل أن أرى غدا في الميدان ما قمت بإيصاله في التدريبات، أريد أن أرى الفريق مرتاحا، وأحاول الحفاظ على التحفيز في الوقت المناسب، ليس فقط في بضع دقائق من مباراة، ولكن في كل المباريات“.