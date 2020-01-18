الأولى مع كيكي سيتين.. التشكيلة المتوقعة لبرشلونة ضد غرناطة في الدوري الإسباني (إنفوغرافيك)

يبدأ الإسباني كيكي سيتين المدرب الجديد لنادي برشلونة مهمته في أول مباراة رسمية، غدًا الأحد، على ملعب كامب نو حين يواجه غرناطة في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وركزت صحيفة ”سبورت“ على أول تشكيلة سيشركها المدرب الجديد في ظل غيابات مؤكدة تتعلق بالهولندي فؤينكي دي يونغ الموقوف، والأوروغواياني لويس سواريز، والفرنسي عثمان ديمبيلي المصابين.

ويفضل ”سيتين“ بحسب الصحيفة اللعب بخطتين الأولى 3/5/2، والتي طبقها في فرقه السابقة، وخطة 4/3/3 والتي يلعب بها برشلونة بشكل دائم.

وأكدت الصحيفة أن الجدل لن يكون كبيرًا في تشكيل المدرب كيكي سيتين بحسب خطة 4/3/3، فالحارس الألماني تير شتيغن سيكون أساسيًا، وفي الدفاع سيفضل اللعب بسيرجيي روبيرتو كظهير أيمن على حساب البرتغالي نيلسون سيميدو، والإسباني جوردي ألبا كظهير أيسر على حساب الإسباني جونيور فيربو، رغم أن الأخير كان متألقًا مع المدرب الحالي حين كان في ريال بيتيس.

وفي قلب الدفاع سيشرك الثنائي الفرنسي كليمونت لينغليت، والإسباني جيرارد بيكيه، فيما تبقى حظوظ الفرنسي صامويل أومتيتي في المشاركة متعلقة بخطة 3/5/2.

وفي وسط الميدان يظهر سيرجيو بوسكيتش كلاعب غير قابل للنقاش بالنسبة للمدرب الجديد، وسيرافقه إما التشيلي أرتورو فيدال أو الكرواتي إيفان راكاتيتش، فيما يملك البرازيلي أرثر ميلو بعض الحظوظ للعب، لكن عودته من الإصابة قد لا تجعله يبدأ أساسيًا.

ويبقى اللاعب الثالث وسط الملعب مفاجأة المدرب الجديد الذي ركز في التدريبات برفقة الفريق على النجم الشاب ريكي بويغ والذي قد يأخذ فرصته في اللقاء.

وفي الهجوم لا بديل عن تواجد الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان غريزمان، لكن اللاعب الثالث في الهجوم يبقى محل شكوك لدى المدرب بحسب خطته، لكن النجم الشاب أنسو فاتي يملك حظوظًا للعب كأساس في اللقاء.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة بحسب الصحيفة:

خطة 3/5/2:

الحارس: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: صاموئيل أومتيتي، وكليمونت لينغليت، وجيرارد بيكيه.

الوسط: نيلسون سيميدو، وجوردي ألبا، وأرتورو فيدال، وسيرجيو بوسكيتش، وريكي بويغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان.

خطة 4/3/3:

الحارس: مارك آندري تير شتيغن.

الدفاع: سيرجي روبيرتو، وكليمونت لينغليت، وجيرارد بيكيه، وجوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتش، وإيفان راكيتيتش، وريكي بويغ.

الهجوم: ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان، وأنسو فاتي.