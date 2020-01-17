كيكي سيتين: التوقيع لبرشلونة أحد أجمل أيام حياتي.. وسأعتمد على الكرة الجميلة

اعترف كيكي سيتين المدير الفني الجديد لبرشلونة بأنه عاش أحد أجمل أيام حياته بعد تعيينه مدربا للنادي الكتالوني، مؤكدا أنه سيعتمد على طريقة أداء تقدم كرة قدم جميلة مثلما اعتاد من قبل، وكالعادة أشاد بليونيل ميسي واعتبره أفضل لاعب في التاريخ.

وقال سيتين في حوار مع قناة برشلونة يوم الجمعة: ”كانت الساعات التي أعقبت توقيع العقد عاطفية جدا، لقد عشت أحد أجمل أيام حياتي. حدث كل شيء بسرعة وبشكل مفاجئ وبدأت في إدراك ما يحدث لي الآن.

وأضاف: ”عندما كنت لاعباً اعتدت أن أحصل على الكرة بين قدمي، وأن أشارك في اللعبة، في معظم المباريات انتهى بي الأمر بلمس الكرة ثلاث أو أربع مرات، اعتدت الركض للأمام والخلف، ذلك عندما تبدأ في إدراك ما يعجبك حقا، وهذا ما تحصل عليه كمدرب“.

وأكد سيتين أنه يعشق تقديم كرة قدم فريقه مع كل الفرق التي سبق ودربها؛ لأنه يرى أنها الطريقة الوحيدة التي تجعله سعيدا عند العودة لمنزله.

وأوضح: ”إذا فزنا 1-صفر بشكل غير مستحق، سأكون سعيدا بـالنقاط الثلاث لكنني سأعود للمنزل منزعجا؛ لأن ما نحتاجه هو الشعور بالراحة والأداء الجيد. في حال قدمت أداء جيدا ستكون فرصتك في الفوز كبيرة“.

وسيسعى برشلونة متصدر الليغا لتقديم عرض هجومي حين يستضيف غرناطة يوم الأحد المقبل، في أول مباراة تحت قيادة سيتين الذي حل بدلا من إرنستو فالفيردي الذي حقق نجاحا مع الفريق الكتالوني لكن الفريق افتقر معه للإبداع.

ويُنظر إلى برشلونة منذ فترة طويلة على أنه يمثل كرة القدم الجميلة أكثر من كونه فريقا يهتم بتحقيق النتائج فقط، وأكد على هذا المفهوم من خلال الإطاحة بالمدرب فالفيردي رغم تتويجه مرتين بلقب الدوري وتصدره للترتيب.

ميسي مذهل

وعن ميسي قال سيتين: ”مشاركة ميسي في كل مباراة أمر هائل. هو مختلف عن أي لاعب عظيم آخر في تاريخ كرة القدم، على الأقل أنني قد رأيت ذلك عن قرب. ميسي مميز في كل مباراة، إنه فريد من نوعه، ومن المستحيل أن يكون هناك لاعب آخر مثله، وهو يفعل كل شيء جيدا.

”ميسي مهم لأي مدرب، هو لاعب في فريقي الآن، أنت ترغب في الحصول على أفضل النتائج منه، وتريد أن يكون سعيدا، وتعرف مدى أهميته للمجموعة، وللنادي بأكمله، هو لاعب لا تحتاج للحديث عنه أكثر“.

وأبدى المدير الفني الجديد للنادي الكتالوني إعجابه بسيرجيو بوسكيتس قائلا: ”بغض النظر عن كونه لاعب كرة قدم رائعا، هو في موقع رئيسي لكيفية فهم كرة القدم، لديه القدرة على فهم كل شيء بشكل رائع.