تشافي يكشف أسباب رفضه تدريب نادي برشلونة

أكد تشافي هيرنانديز أسطورة برشلونة السابق ومدرب السد القطري حاليا، تلقيه عرضا من إدارة فريقه السابق لتدريب الفريق خلفا للمدرب المقال إرينستو فالفيردي لكنه رفضه.

وقال تشافي: ”نعم تلقيت عرضا لتدريب برشلونة بحضور إيريك أبيدال وأوسكار غراو، لكنني رفضت العرض؛ لأنه جاء مبكرا بالنسبة لي لتدريب برشلونة، لا أحد يشك في أن تدريب برشلونة يبقى حلمي“.

وأكد تشافي أنه التقى أبيدال وغراو 3 مرات؛ لمناقشة عرض تدريب برشلونة، لكنه فضّل إنهاء مهمته مع فريقه الحالي السد القطري وينتهي عقده صيف 2020.

وأشاد تشافي بتعيين كيكي ستين مدربا جديدا لبرشلونة، وقال: ”أحب سيتين وطريقة عمله وأتمنى أن ينجح في برشلونة“.

واعتبر تشافي كيكي سيتين في تصريحات سابقة مدربا مثاليا لبرشلونة؛ لأنه يحمل نفس الأفكار التي يؤمن بها الفريق ومعجب بالأسطورة الهولندي الراحل يوهان كرويف.

وكان رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو قد أكد في تصريحات سابقة، أن تشافي سيدرب برشلونة في المستقبل وقال: ”تشافي شخص رائع ومتطور وسيكون مدربا لبرشلونة في المستقبل، لا يجب أن تكون الشكوك حول ذلك لكونه يملك فكرا كرويا لا مثيل له“.

وعيّن برشلونة كيكي ستين (61 عاما) مدربا جديدا للفريق خلفا لفالفيردي الذي تمت إقالته بعد خسارة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة السعودية أمام أتلتيكو مدريد.

سيتين يحسم مستقبل فيدال

من جهتها قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن كيكي سيتين مدرب برشلونة الجديد كشف للعاملين في النادي أسلوب اللعب الذي يريد اتباعه.

وبحسب الصحيفة فإن سيتين عقد اجتماعات مع المسؤولين واتخذ بعض القرارات مثل استمرار التشيلي أرتورو فيدال حتى نهاية الموسم، كم قرر سيتين إطالة تواجد ريكي بويغ في الفريق الأول.

وأوضحت ”موندو ديبورتيفو“ أن إدارة برشلونة ستناقش مستقبل فيدال الصيف المقبل، حيث سيدخل اللاعب الموسم الأخير له مع النادي الكتالوني.

ومن المعروف أن التقارير تشير إلى رغبة إنتر ميلان القوية في التعاقد مع فيدال، الذي يتردد أيضا أنه يريد العمل مع المدرب أنطونيو كونتي.