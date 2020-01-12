كشف أسباب رفض تشافي تدريب نادي برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية، سبب رفض تشافي هيرنانديز، تدريب نادي برشلونة وخلافة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

وبحسب صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن عدة أسباب تجعل تشافي يرفض تدريب برشلونة رغم أنه لعب للنادي الكتالوني 17 عامًا متتالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي، البالغ من العمر 39 عامًا، يدرك أنه سيدرب برشلونة عاجلًا أو آجلًا، ولهذا فإنه يريد بدء مشروعه مع النادي بداية الموسم بدلًا من منتصفه.

كما أوضحت ”ماركا“ أن تشافي يكن التقدير للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي، ولا يريد خلافته وسط الموسم.

وأردف الصحيفة الشهيرة أن تشافي يريد احترام علاقته بنادي السد، الذي منحه فرصة بدء مسيرته التدريبية، علمًا بأن عقد تشافي مع السد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ومن الممكن أن يتولى الإسباني تدريب منتخب قطر في كأس العالم 2022.

وذكرت ”ماركا“ سببًا آخر يمنع تشافي من تدريب برشلونة وهو أن تشافي ملتزم تجاه فيكتور فونت، المرشح الرئاسي المحتمل لمواجهة جوسيب ماريا بارتوميو في انتخابات برشلونة المقبلة.

ويحبذ تشافي تدريب برشلونة مع بداية عهد فونت، وليس الآن في ظل وجود بارتوميو.

يشار إلى أن تشافي لعب لبرشلونة 769 مباراة، سجل فيها 85 هدفًا، وصنع 184.

وتُوج تشافي مع برشلونة بالكثير من الألقاب أبرزها: 8 في الدوري الإسباني، و4 في دوري أبطال أوروبا، ولقبان في كأس العالم للأندية.

كما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، أن مسؤولي برشلونة تواصلوا مع المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا وعرضوا عليه قيادة النادي الكتالوني، لكنه رفض العرض.

ورفض كومان تدريب برشلونة لرغبته في الاستمرار مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية، على أن يقرر مصيره عقب انتهاء البطولة.

وقبل أشهر كشف كومان بندا في عقده مع الاتحاد الهولندي يتيح له حق الرحيل عن المنتخب بعد بطولة أوروبا 2020 حال تلقى عرضًا من برشلونة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي جعبته 40 نقطة من 19 مباراة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد، لكنه ودع من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بالخسارة 2/3 أمام أتلتيكو مدريد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية، يوم الخميس.