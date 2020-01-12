تقرير: تشافي رفض عرض تدريب نادي برشلونة

كشفت إذاعة ”RAC 1“ الإسبانية، في نبأ عاجل لها، أن الإسباني تشافي هيرنانديز، مدرب السد القطري، رفض عرضا لقيادة نادي برشلونة خلفا للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وأوضحت الإذاعة، أن تشافي أخبر مسؤولي برشلونة، ”بأنه ليس الوقت المناسب لتولي قيادة الفريق حاليا“.

كما أكدت شبكة ESPN، أن نادي برشلونة نفى أي نية لاستبدال فالفيردي، وأنه سيكمل الحصص التدريبية، غدا الإثنين، بشكل طبيعي.

كما ذكرت إذاعة ”كوبي“ أن وفد نادي برشلونة الذي يضم أبيدال وغراو سيعودان، اليوم إلى برشلونة، إذ يحتاج تشافي وقتا أكبر للتفكير، والشعور لديهم هو أنه سيقبل المهمة، ولكن في شهر يونيو.

وشددت: ”حاليا تشافي يرفض تدريب برشلونة في يناير، لكن المفاوضات مستمرة“.

وكانت صحيفة ”آس“ ذكرت، يوم الأحد، أن ”فالفيردي يتفاوض -حاليا- مع إدارة البارسا على رحيله، وتشافي قريب من أن يكون مدربا للفريق الأول“.

وأوضحت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن ”تشافي رفض التوقيع على عقد رسمي قبل إنهاء عقد فالفيردي بشكل نهائي ومعلن“.

وأظهرت صور نشرها نادي السد القطري عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تواجد تشافي في تدريبات فريقه استعدادا لنهائي الكأس، يوم الجمعة المقبل.

وسادت حالة من التضارب في الصحافة الإسبانية، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بشأن حقيقة موافقة تشافي على تدريب برشلونة، خلفا للمدير الفني إرنستو فالفيردي.

وخرجت الصحافة الكتالونية وأكدت في الصباح الباكر، أن هناك اتفاقا قد تم بين تشافي ومندوبي برشلونة، إريك أبيدال وأوسكار غراو، المتواجدين في قطر بالفترة الحالية، والإعلان الرسمي قد يكون خلال ساعات.

وأشارت إذاعة ”كادينا كوبي“ الإسبانية، إلى أن العقود قد وقعت بالفعل من جانب الطرفين، بعد موافقة تشافي على تدريب برشلونة، بداية من الموسم المقبل.

ولكن صحيفة ”آس“ الإسبانية قد وصفت الأمر بالكذبة، وأكدت أنه لا يوجد أي اتفاق بين برشلونة وتشافي، والأخير قد أجل قراره النهائي، والذي كان من المفترض أن يكشف عنه المدرب الشاب، اليوم الأحد.

بينما أشارت تقارير أخرى، إلى أن المفاوضات جارية بين أبيدال وتشافي في الوقت الحالي؛ حول ما إذا كان يوافق على تدريب الفريق الآن أم سينتظر حتى شهر يوليو المقبل.