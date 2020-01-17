مباراة ريال مدريد وإشبيلية.. زيدان يتحدث عن إقالة فالفيردي وموقف راموس

أشاد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، بالمدافع سيرجيو راموس، قائد النادي الملكي قبل استضافة إشبيلية، في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وقال زيدان عن موقف راموس بعد إصابته ثم مشاركته في التدريبات، وكذلك عن موقف كريم بنزيما: ”لن أخبركم عن إمكانية مشاركة كريم بنزيما وسيرجيو راموس أمام إشبيلية، جميع اللاعبين يرغبون في المشاركة، رغم تعرضنا لبعض المشاكل، إلا أننا سنلعب أمام أحد أفضل أندية الدوري وعلينا أن نكون مستعدين“.

وأضاف زيدان: ”راموس يريد اللعب، قام بكل ما يمكن القيام به من أجل اللعب أمام إشبيلية، إنه مثال يحتذى به، إنه قائدنا، هو مرجع لكل اللاعبين“.

وبسؤاله عما إذا كان محظوظا قال المدرب الفرنسي: ”نعم أنا شخص محظوظ في الحياة، لكن لو اعتقدت أن كل ما أملكه هو الحظ فقط، فليس هناك جدوى من الحديث، بإمكانك اعتقاد ما تشاء“.

وأوضح زيدان:“سأظل دوما ممتنا للرئيس فلورنتينو بيريز على جلبي لريال مدريد، لقد مرت 18 عاما على مجيئي إلى هنا“.

وبشأن التقارير التي تتحدث عن إمكانية ترشح إيكر كاسياس، زميله السابق في ريال مدريد، لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قال زيدان: ”لا أعلم مخططاته لكنني أتمنى له كل التوفيق“.

وتطرق زيدان للحديث عن مستقبل الثنائي إبراهيم وماريانو دياز وقال: ”إنهما يعلمان وضعهما مسبقا، في الوقت الراهن أنا مسرور بتواجدهما“.

وسئل زيدان عن موقفه من إقالة إرنيستو فالفيردي وتعيين كيكي سيتين مدربا لبرشلونة وقال: ”أشعر بالأسف من أجل فالفيردي، إنه مدرب رائع، لكلن برشلونة سيستمر بالمنافسة مع سيتين كما هي العادة“.

وأردف: ”لن أخوض في الحديث عن إقالة فالفيردي، أعلم موقعي جيدا، وحال خسرت غدا سينتقدونني مثلما فعلوا ذلك قبل شهر ونصف“.

وحصد ريال مدريد 40 نقطة من 19 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني مع برشلونة لكن النادي الكتالوني يتقدم بفارق الأهداف.