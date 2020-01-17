لاعب ميلان ضمن أجندات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، عن اهتمام نادي ريال مدريد بأحد لاعبي ميلان الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب موقع ”ديفنسا سنترال“، فإن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض قيمته 30 مليون يورو، للتعاقد مع البرازيلي لوكاس باكيتا من ميلان.

وأوضح الموقع المختص بأخبار ريال مدريد أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، معجب بقدرات لوكاس باكيتا، خاصة أنه يجيد اللعب في كل مراكز خط الوسط، وتحت رأس الحربة.

وأوضح ”ديفنسا سنترال“، أن ميلان يرغب في التخلص من باكيتا، لكن ليس بأقل من 35 مليون يورو، علما أنه يبلغ من العمر 22 عاما.

وسعى ريال مدريد للتعاقد مع لوكاس باكيتا، لكن ميلان نجح في حسم الصفقة لصالحه في يناير 2019 حتى يونيو 2023.

وشارك باكيتا في 15 مباراة فقط مع ميلان، الموسم الحالي، بواقع 727 دقيقة، صنع فيها هدفا.

أزمة الأجور

كشفت صحيفة ”ماركا“ أن ريال مدريد يواجه مشكلة بسبب دفعه أجورا كبيرة مع امتلاكه 34 لاعبا.

وتضم قائمة ريال مدريد 26 لاعبا، كما يدفع النادي الملكي أجور لاعبين معارين، وأكدت الصحيفة أن الفريق بحاجة للتخلص من أجور بعض لاعبيه حاليا.

صفقة فان دي بيك

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، نقلا عن صحيفة ”دي تلغراف“ الهولندية، أن ريال مدريد يضع اللمسات النهائية على صفقة دوني فان دي بيك، نجم وسط أياكس أمستردام الهولندي.

وأوضحت الصحيفة أن دي بيك سيكون أولى صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، مقابل 55 مليون يورو.

وشارك فان دي بيك، البالغ من العمر 22 عاما، مع أياكس أمستردام الموسم الحالي في 26 مباراة، سجل فيها 8 أهداف، وصنع 8.